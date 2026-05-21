jueves 21 de mayo de 2026
21 de mayo de 2026 - 20:04

Olavarría: confirmaron preventiva para cinco acusados de robo de cables subterráneos

Lo decidió la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. La Sede Fiscal Descentralizada de Azul los acusa de conformar una organización criminal.

Por Agencia DIB
Prisión preventiva por el robo de cables en Olavarría.

Prisión preventiva por el robo de cables en Olavarría.

Ministerio Público Fiscal

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó la prisión preventiva de cinco hombres acusados de integrar una organización criminal dedicada al robo de cables subterráneos en Olavarría, maniobras que provocaron la interrupción del servicio de comunicaciones y afectaron a cerca de mil usuarios. No obstante, los jueces redujeron de 90 a 40 días el plazo de la medida de coerción.

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De acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal, la decisión fue adoptada por los jueces de revisión Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, en el marco de la investigación que lleva adelante la Sede Fiscal Descentralizada de Azul. La audiencia se realizó a raíz de las impugnaciones presentadas por las defensas contra la prisión preventiva dispuesta el 8 de mayo respecto de los imputados por el juez de Garantías de Azul, Gabriel Di Giulio.

Por el momento son seis las personas investigadas: cinco hombres -que permanecen detenidos- y una mujer, que continúa en libertad. Cuatro de los implicados ya habían sido formalmente imputados en noviembre, cuando fueron sorprendidos mientras robaban cables subterráneos en Olavarría. En aquella oportunidad se les había dictado la prisión preventiva, aunque luego los jueces de revisión revocaron la medida.

Sin embargo, el avance de la investigación permitió identificar nuevas maniobras y a otros presuntos integrantes de la organización. En ese marco, el 6 de este mes se realizó un allanamiento en un galpón de la localidad bonaerense de Avellaneda, donde fue detenido un quinto sospechoso y se secuestraron elementos considerados de interés para la causa, consigna el sitio “Fiscales”.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la evidencia reunida robusteció el caso y derivó en una modificación de la calificación legal, que pasó a encuadrarse en el delito de asociación ilícita en su modalidad de organización criminal, en los términos del artículo 210 ter del Código Penal, figura que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.

Fuente: Agencia DIB

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