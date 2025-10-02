jueves 02 de octubre de 2025
2 de octubre de 2025 - 16:52

La Plata: grave denuncia contra un médico cirujano por abusar de su hija durante cinco años

La víctima, de 13 años, relató lo sufrido a su madre, quien radicó la denuncia. Se presentaron pruebas en formato digital, y la menor declaró en Cámara<a Gesell.

Por Agencia DIB
Las víctimas de abuso infantil declaran en Cámara Gesell.&nbsp;

Las víctimas de abuso infantil declaran en Cámara Gesell. 

Un reconocido médico cirujano de La Plata, cuyas iniciales son H.F.L. fue acusado de abusar sexualmente de su hija durante cinco años entre los 8 y los 13. La víctima, de 13 años, relató a su mamá los padecimientos que sufrió, y con ese relato de realizó la denuncia.

Más noticias
Saintout y los homenajeados. (Foto: Instituto Cultural)

Con emotivos homenajes, comenzó el FICPBA 2025 en La Plata
Llega la edición platense de Sabores Bonaerenses.

La feria Sabores Bonaerenses vuelve a La Plata con su octava edición

La Justicia realizó los peritajes correspondientes y le tomó declaración a la menor en Cámara Gesell. Su mamá, la denunciante, reveló que su hija le contó que el papá la amenazaba de muerte y le decía que, si hablaba, iba a matar a su hermana menor.

La denuncia fue radicada en mayo de este año, pero salió a la luz en las últimas horas cuando se difundió el caso en los medios locales. Según informó el diario El Día, la mujer aportó a la causa un manuscrito de la nena en el cual identificaba a su papá como “su abusador”.

En su declaración, la mamá reveló que su hija se animó a contarle sobre los abusos que habrían ocurrido de forma reiterada y en distintos contextos. También le relató escenas de enorme violencia física y psicológica, y le contó sobre las amenazas de muerte hacia ella y hacia su hermana menor.

Asimismo, la defensa presentó pruebas de material digital extraído de dispositivos electrónicos que junto con las pericias servirán para definir el rumbo de la causa. La querella busca cambiar la caratula de abuso sexual para endurecer la pena y, en ese caso, el cirujano podría enfrentar cargos por abuso sexual agravado y reiterado.

La investigación quedó en manos de la UFI N°7 de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, con la intervención del Juzgado de Garantías N°5, cuya titular es la jueza Marcela Garmendia. (DIB)

Temas
Ver más

Con emotivos homenajes, comenzó el FICPBA 2025 en La Plata

La feria Sabores Bonaerenses vuelve a La Plata con su octava edición

Punta Indio: imputan a exmilitar por apología del delito e incitación al odio

Aumentan los peajes para ir de La Plata a Buenos Aires y los de la costa atlántica

La Plata, Chascomús, Luján y Pilar se suman a una semana de sake y after office japonés

Ni una menos: La Plata y Mar del Plata se movilizaron por Morena, Brenda y Lara

Abrió la primera residencia provincial de salud mental y consumos problemáticos para jóvenes

IRSA apuesta fuerte en la provincia: dos megashoppings y un cambio de mapa urbano

"Es el momento de que salga la leona": a 25 años de un partido que marcó un antes y un después

Kicillof: "Vamos a llenar el Congreso de compañeros que defiendan los derechos del pueblo"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires estará presente a lo largo de la Peregrinación a Luján 2025.

El Gobierno bonaerense acompañará la 51ª Peregrinación a Luján con un amplio operativo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Gustavo Elías (der.), presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB), junto a Fabián Gurrado.

33 años de la Unión Industrial de Bahía Blanca: "Luchamos por una idea superadora para crecer como región"

Por  Agencia DIB