La Plata: grave denuncia contra un médico cirujano por abusar de su hija durante cinco años

Las víctimas de abuso infantil declaran en Cámara Gesell.

Un reconocido médico cirujano de La Plata, cuyas iniciales son H.F.L. fue acusado de abusar sexualmente de su hija durante cinco años entre los 8 y los 13. La víctima, de 13 años, relató a su mamá los padecimientos que sufrió, y con ese relato de realizó la denuncia.

La Justicia realizó los peritajes correspondientes y le tomó declaración a la menor en Cámara Gesell. Su mamá, la denunciante, reveló que su hija le contó que el papá la amenazaba de muerte y le decía que, si hablaba, iba a matar a su hermana menor.

La denuncia fue radicada en mayo de este año, pero salió a la luz en las últimas horas cuando se difundió el caso en los medios locales. Según informó el diario El Día, la mujer aportó a la causa un manuscrito de la nena en el cual identificaba a su papá como “su abusador”.

En su declaración, la mamá reveló que su hija se animó a contarle sobre los abusos que habrían ocurrido de forma reiterada y en distintos contextos. También le relató escenas de enorme violencia física y psicológica, y le contó sobre las amenazas de muerte hacia ella y hacia su hermana menor.

Asimismo, la defensa presentó pruebas de material digital extraído de dispositivos electrónicos que junto con las pericias servirán para definir el rumbo de la causa. La querella busca cambiar la caratula de abuso sexual para endurecer la pena y, en ese caso, el cirujano podría enfrentar cargos por abuso sexual agravado y reiterado. La investigación quedó en manos de la UFI N°7 de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, con la intervención del Juzgado de Garantías N°5, cuya titular es la jueza Marcela Garmendia. (DIB)

