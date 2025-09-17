Piden juicio para suboficial del Ejército acusado de abuso sexual contra soldadas voluntarias

La Justicia requirió la elevación a juicio de un suboficial del Batallón de Comunicaciones Satelitales 601 del Ejército , en la localidad platense de City Bell , por considerarlo autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, amenazas coactivas y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en un caso que tuvo como víctimas a dos soldadas voluntarias.

La presentación de la titular de la Fiscalía Federal N° 3 de La Plata , Ana Russo , fue formulada ante el juez federal Ernesto Kreplak . De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado -de 47 años actualmente- abusó sexualmente de ESG en un "número indeterminado de ocasiones" entre noviembre de 2022 y el 22 de febrero de 2023. Los abusos finalizaron cuando la víctima hizo la denuncia ante la funcionaria militar que oficiaba de Punto de Enlace de Género en el Batallón y también en sede policial, en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía bonaerense, de acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal, “Fiscales”.

"Estas conductas ocurrieron en el interior de la Oficina de Comando y Servicio", indicó la fiscal, y precisó que en ese lugar la víctima y el victimario "prestaban funciones en el horario comprendido entre las 8 y las 13 horas, él como suboficial y principal y ella como Soldada Voluntaria y auxiliar de aquél".

La fiscal precisó que el acusado se valió "de su posición de poder como superior de G. en el marco de una estructura jerarquizada" para cometer esas conductas, que consistieron en "levantarle la remera que llevaba puesta, tocarle los pechos, estirarle por detrás el pantalón para ver qué ropa interior tenía puesta, intentar besar su boca y cuello, tocar su cola, colocar las manos en su cintura y empujarla contra él para que sintiera su pene erecto". Además, a través de mensajes de Whatsapp, le pidió que "le enviara fotos íntimas suyas, que le pasara la ubicación de su paradero y le exigió que cambie la foto de perfil".

Todo ocurría sin el consentimiento de la víctima y "aprovechando los momentos en los que se encontraba a solas" con ella, "en algunas oportunidades cerrando con llave la única puerta de acceso a la oficina y aprovechando que las ventanas de la habitación se encontraban a una altura considerable del piso, obstaculizando así la visión desde afuera hacia adentro del lugar".

Por otro lado, consigna “Fiscales”, Russo marcó que el imputado le dijo a la víctima que, "en caso de que contara todas las situaciones a las que la sometía, iba a utilizar su jerarquía en la fuerza para que le dieran de baja".

El segundo de los casos

Con relación a la segunda víctima, LEB, la fiscal imputó al suboficial haberla perjudicado de forma arbitraria y/o maltratado durante el mismo período. Esas conductas consistieron en cerrar la oficina cuando estaban juntos y someterla a que "escuchara comentarios de contenido personal e íntimo" y le "expresó su deseo de tener relaciones sexuales", a lo cual la víctima se negó.

También en este caso, según la acusación, le hizo llamados para pedirle que "le enviara fotos de cómo se encontraba vestida y/o la ropa interior que tenía puesta en ese momento", y la amenazó con "ejecutar un movimiento brusco" -textual de los dichos del imputado- contra su persona "si se enteraba que ella le contaba a alguien sobre los episodios referidos".

Además de las declaraciones de las víctimas, la fiscal valoró especialmente los dichos de otra soldada que refirió que el imputado tenía "constantemente cerrada la puerta" de la oficina y que en oportunidades "él no nos quería abrir". La misma soldada también narró que en una oportunidad el acusado la tomó por detrás y le tironeó el pantalón.

Russo tuvo en cuenta que el acusado tenía antecedentes de abuso sexual respecto de una adolescente de 14 años, por los que estuvo privado de la libertad dos años, entre 2009 y 2011. (DIB) GML