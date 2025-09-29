San Nicolás: a juicio por abuso sexual el primer sospechoso del femicidio de Florencia Comas

Walter Solís , el primer sospechoso por el femicidio de Florencia Comas en San Nicolás , será juzgado por denuncias de abuso sexual . Una vez sorteado el tribunal se conocerá la fecha de realización y la modalidad del debate.

San Nicolás: llamado a indagatoria para un exmilitar y dos civiles por la muerte del obispo Ponce de León

Según recuerda el diario El Norte , Solís fue el primer sospechoso por el femicidio de Comas, ocurrido en setiembre del año pasado. Con el avance de la investigación se descubrió que, si bien conocía a la víctima, no tenía nada que ver con el hecho, por lo que fue desvinculado de la causa. Sin embargo, antes de que fuera liberado, la fiscalía recibió tres denuncias en su contra por abuso sexual .

El juez Ricardo Prati , titular del Juzgado de Garantías N° 2, ordenó que Solís responda desde el banquillo de los acusados por las denuncias en su contra. La UFI N° 14 Tematizada en delitos contra la integridad sexual a cargo del fiscal Patricio Múgica Díaz había presentado en mayo el pedido de enjuiciamiento por tres delitos de abuso sexual .

Solís había sido detenido y relacionado con la muerte de Comas luego de que el marido de la mujer asesinada aportara un video íntimo que databa de mayo de 2024 en el que aparecería Solís junto a la víctima. Aunque más tarde fue desvinculado del hecho, no fue liberado tras conocerse las denuncias presentadas por tres personas que lo acusaban de haber cometido delitos aberrantes contra ellas.

Así, recuerda El Norte, Solís está acusado por tres casos de abuso sexual gravemente ultrajante. Durante la ampliación de indagatoria, negó los cargos, se declaró inocente y afirmó haber mantenido un vínculo con las presuntas víctimas en el que los hechos en controversia se realizaron con el consentimiento de las denunciantes.

Actualmente se encuentra cumpliendo prisión preventiva con arresto domiciliario desde diciembre del año pasado.

El femicidio de Florencia Comas

El femicidio de Comas, de 27 años, conmocionó a San Nicolás en 2024. El cuerpo de la joven fue encontrado a la vera de un camino de tierra que conduce a la planta de tratamiento de residuos de la localidad. El cadáver estaba envuelto en sábanas y en una bolsa de tela color rosa.

La desaparición de la mujer hipoacúsica fue denunciada por su marido, luego de enterarse de que su esposa no había retirado a su hija del Jardín de Infantes. Al dirigirse a su domicilio, tampoco la encontró allí, por lo que se inició la búsqueda. Pocos días después, un trabajador de la planta de tratamiento de residuos divisó una bolsa a la vera del camino que conduce al predio y dio el aviso a la Policía.

Tiempo después, Jonathan Gabriel Latapie, finalmente el hombre acusado de haber matado el 12 de septiembre de 2024 a Comas, se suicidó en la celda donde estaba alojado en el penal de Melchor Romero. (DIB)