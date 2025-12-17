Gripe A (H3N2): reportaron los primeros casos en Sudamérica y crece la preocupación

La variante K de la gripe A (H3N2), que ha generado un preocupante brote en el hemisferio norte, ya fue detectada en Sudamérica, lo que cambia el escenario y la planificación de acciones para que el impacto de este virus no sea tan grave en este lado del mundo. Los primeros casos fueron reportados en Ecuador, Perú, Colombia y México y, a este paso, todo indica que la posibilidad de que llegue a Argentina, Brasil y Chile solo es cuestión de tiempo.

En tanto, en Bolivia activaron los mecanismos de vigilancia epidemiológica tras reportar los primeros casos sospechosos de la nueva gripe, y se investigan una muerte en el departamento de Santa Cruz, vinculada a una viajera de 26 años procedente de Japón. Además, mantienen bajo observación a seis personas en Cochabamba que dieron positivo para influenza A (H3N2) y se espera la confirmación del linaje específico K.

En este contexto, algunas provincias argentinas - entre ellas la provincia de Buenos Aires, según pudo saber Agencia DIB - ya comenzaron a diseñar estrategias para proteger a la población de riesgo, que tiene indicada una dosis de la vacuna de la gripe en forma anual, que se aplica desde fines de marzo. Ante la inminente llegada de esta nueva variante del virus con antelación es posible que se agilicen los mecanismos para inmunizar a las personas más vulnerables o bien ofrecerles una dosis extra de refuerzo .

Lo cierto es que, en el hemisferio sur, aún no hay partidas de vacunas para combatir la influenza H3N2 subtipo K, ya que recién se están aplicando en los países donde se está produciendo el brote.

Vigilancia

Desde el Instituto de referencia ANLIS Malbrán informaron que "la variante K no se ha detectado hasta el momento en el país”. De igual modo, precisaron que “se encuentra en proceso de secuenciación muestras de H3N2 recibidas en diciembre".

Desde la institución indicaron que buscan fortalecer la vigilancia ante la posible llegada del virus y señalaron que "los laboratorios de la red nacional disponen de capacidad para identificar, reportar y derivar los casos de forma regular en un sistema de vigilancia consolidado en las 24 jurisdicciones".

Según los últimos reportes oficiales de vacunación de 2025 contra la gripe en Argentina, la cobertura había alcanzado poco más del 50 por ciento en niños de hasta 2 años y algo más del 40 por ciento en mayores de 65. En embarazadas rondaba también el 50 por ciento y en el personal de salud, el 80 por ciento.

Es muy importante que las personas que están dentro de los grupos de riesgo tengan como hábito anual aplicarse la vacuna antes de la llegada del invierno, ya que, como se ve, los porcentajes de aplicación de dosis son bajos.

Vacunación para grupos de riesgo

La vacuna antigripal reduce las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por el virus influenza. La vacuna antigripal debe ser aplicada en forma oportuna, idealmente antes del comienzo del invierno, etapa de mayor circulación del virus.

El Calendario Nacional de Vacunación incluye la vacuna antigripal para los siguientes grupos:

Personal de salud : una dosis anual. Chequear que en el carnet de vacunas que tenga aplicada: doble adultos, hepatitis B y triple/doble viral (sarampión y rubéola).

: una dosis anual. Chequear que en el carnet de vacunas que tenga aplicada: doble adultos, hepatitis B y triple/doble viral (sarampión y rubéola). Entre los 6 a 24 meses de edad: deben recibir dos dosis separadas al menos de 4 semanas, excepto quienes hubieren recibido dos dosis anteriormente a quienes les corresponde una dosis.

deben recibir dos dosis separadas al menos de 4 semanas, excepto quienes hubieren recibido dos dosis anteriormente a quienes les corresponde una dosis. Entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo: una dosis anual, con documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes incluidas entre los factores de riesgo.

una dosis anual, con documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes incluidas entre los factores de riesgo. A partir de los 65 años: una dosis anual, no se requiere indicación médica. Como oportunidad, evaluar vacuna contra neumococo y aplicar si corresponde.

Embarazo: deben recibir la vacuna antigripal en cualquier momento de la gestación al igual que la vacuna contra la COVID-19, la vacuna triple bacteriana acelular a partir de la semana 20 en cada embarazo y la vacuna contra el VSR entre la semana 32 y 36.6 del embarazo.

deben recibir la vacuna antigripal en cualquier momento de la gestación al igual que la vacuna contra la COVID-19, la vacuna triple bacteriana acelular a partir de la semana 20 en cada embarazo y la vacuna contra el VSR entre la semana 32 y 36.6 del embarazo. Puérperas: deben recibir la vacuna antigripal antes del egreso de la maternidad, máximo 10 días después del parto si no la recibieron durante la gestación.

deben recibir la vacuna antigripal antes del egreso de la maternidad, máximo 10 días después del parto si no la recibieron durante la gestación. Personal Estratégico, cuyo desempeño es clave para mantener las funciones esenciales (ej. fuerzas de seguridad del Estado).

Son considerados factores de riesgo: obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, enfermedad oncohematológica, trasplante y/o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros. Estas personas - pueden presentar orden médica o cualquier documentación que acredite la existencia de estas condiciones.

Fuente: Agencia DIB