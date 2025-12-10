Brote de gripe H3N2: "Si alguien puede hacer algo es el Gobierno, adelantando un mes la vacunación"

Un brote atípico de gripe H3N2 de la variante K de influenza A irrumpió antes de lo esperado en el hemisferio norte y ya genera gran preocupación en países como Reino Unido y Estados Unidos , donde se esperan números récord de internaciones en los grupos de pacientes más vulnerables.

Lo cierto es que la variante K del virus presenta una serie de mutaciones que no responden totalmente a la inmunidad adquirida previamente, ya sea por haber tenido la infección o por vacunación , por lo que los cuadros resultan más intensos y el contagio es más rápido.

España, Alemania, Italia, Canadá y Francia también están en vilo por la suba de contagios y la proliferación inusitada de casos de gripe, por lo que para evitar que colapsen hospitales y sanatorios, se han montado campañas de prevención y recomendaciones de cuidado, para que el brote no sea una catástrofe sanitaria.

La médica patóloga pediátrica argentina residente en el Reino Unido, Marta Cohen , sostuvo en una entrevista por Radio Provincia que la variante K de la influenza es “mucho más contagiosa” y que el brote actual en ese país es un 56% más alto que el año pasado, "con 2.000 pacientes internados y una proyección de 8.000 hospitalizaciones para los próximos días".

Cohen describió que "esta variante nueva H3N2 ya está presente en unos 34 países del hemisferio norte y recalcó que no está en Sudamérica, aunque está circulando desde el mes de agosto, ya que comenzó en Australia y Nueva Zelanda; sabíamos que iba a llegar un mes antes que lo normal, por lo que comenzaron a vacunar en octubre", recalcó: "Si alguien puede hacer algo es el Gobierno, adelantando un mes la vacunación, ya que (en Argentina) va a llegar en marzo el virus".

Sobre las recomendaciones que emitió en las últimas horas la Organización Mundial de la Salud (OMS), Cohen señaló que son conductas como "el distanciamiento, no asistir a trabajar si se presentan síntomas, usar barbijo al salir para proteger a los otros, promover la circulación del aire en las escuelas y la higiene de manos".

Sin ánimo de generar pánico, la patóloga pediátrica subrayó que "esto no es la pandemia, esto va a terminar, es estacional, va a generar un mayor número de casos, pero desde la OMS no estiman que vaya a ser mayor al brote de 2022 a 2023, donde hubo 16 mil muertos".

Para concientizar sobre la importancia de la prevención y el cuidado, Cohen puso el foco en la importancia de la vacunación, sobre todo en los grupos de riesgo donde está indicada, y sostuvo que se recomienda que si una persona tiene 50 años y quiere dársela, no está mal, al contrario.

Consultada sobre la gravedad del movimiento antivacunas a nivel global y local, la especialista puso énfasis "en la necesidad de informar a la población, acción que debe partir de los Gobiernos para proteger a los ciudadanos". En esa línea, describió que entre los antivacunas, "hay dos grupos peligrosos: algunos son muy católicos, que creen que Dios los va a salvar, mientras que otros son negacionistas de la ciencia y argumentan razones no fundamentadas de que las vacunas generan efectos adversos graves", indicó, y recordó el caso de un especialista que no puede ejercer más la medicina por difundir que las vacunas producían autismo.

Síntomas

Los síntomas de la gripe vinculada a la variante K de H3N2 incluyen fiebre alta de inicio súbito, tos seca, dolor de garganta, dolores musculares intensos, fatiga extrema y molestias gastrointestinales como diarrea o dolor abdominal.

Las recomendaciones son hacer reposo y resguardar a otras personas del contagio. Para prevenir la infección, se aconseja usar barbijo, ventilar y no exponerse a espacios cerrados concurridos. Asimismo, el lavado de manos, y estornudar y toser sobre el pliegue del codo son conductas a adquirir como hábitos.

