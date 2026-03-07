La Asesoría General de Gobierno tomó examen a 150 postulantes en la UNLP

El asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, encabezó el examen de suficiencia correspondiente a la tercera etapa del Programa de Incorporación de Trabajadores y Trabajadoras al organismo provincia.

Encabezado por el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel , se llevó a cabo el examen de suficiencia correspondiente a la tercera etapa del Programa de Incorporación de Trabajadores y Trabajadoras al organismo provincial, del que participaron 150 postulantes previamente seleccionados.

Panorama Político Bonaerense Casi en silencio, se activó el juego grande en la Provincia

La evaluación escrita estuvo a cargo de un Comité Evaluador integrado por el jefe de Gabinete del organismo, Francisco Zannini; la responsable de la Unidad de Gestión y Coordinación con Delegaciones, Sofía Peloso; el abogado y escribano Joaquín Labarta Liprandi; y el abogado y doctor en Ciencias Jurídicas Pablo Octavio Cabral.

Durante la jornada, que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata ( UNLP ), los aspirantes debieron demostrar sus conocimientos en áreas clave vinculadas a la labor de la Asesoría General de Gobierno.

Entre los contenidos evaluados se incluyeron funciones específicas del organismo, derecho administrativo local y federal, regímenes de empleo público, contrataciones públicas provinciales e historia de la provincia de Buenos Aires, entre otros temas.

dsc06127_20260306183432

Además, las auxiliares del Comité Evaluador-las abogadas relatoras Flor Marcela Barrientos Márquez y Melisa Yanina Zoquini- participaron en las entrevistas presenciales y colaboraron en el proceso de evaluación de los candidatos.

Desde la Asesoría General de Gobierno destacaron la importancia de este programa para fortalecer la capacidad técnica del organismo y agradecieron a las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales por facilitar las instalaciones para el desarrollo de esta etapa.

En ese sentido, expresaron su reconocimiento al decano de la facultad, Miguel Berri, y al vicedecano, Hernán Gómez, por el acompañamiento institucional que permitió llevar adelante la jornada de evaluación.

Fuente: Agencia DIB