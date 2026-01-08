jueves 08 de enero de 2026
8 de enero de 2026 - 17:21

El descuento más buscado de Cuenta DNI: 20% los viernes de enero y febrero en comercios adheridos

El tope de reintegro por transacción, por persona y por semana es de $5.000. La promoción estará vigente los viernes de enero y febrero, en compras realizadas con Cuenta DNI a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
El beneficio en carnicerías es el descuento más buscado que ofrece Cuenta DNI de Banco Provincia.&nbsp;

El beneficio en carnicerías es el descuento más buscado que ofrece Cuenta DNI de Banco Provincia. 

Banco Provincia renovó sus promociones con la billetera Cuenta DNI y este verano, todos los viernes, se podrá optar por el beneficio del 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, y en otros comercios adheridos de rubros alimenticios.

Más noticias
Los adolescentes de entre 13 y 17 años también pueden aprovechar los beneficios de Cuenta DNI.

Full YPF, Havanna, Manolo, Atalaya y más: dónde comprar y ahorrar un 25% con Cuenta DNI
Comenzaron los descuentos de temporada en Cuenta DNI.

Explotó el verano en Cuenta DNI con nuevas promos y cambios en las tradicionales

El tope de reintegro por transacción, por persona y por semana es de $5.000. La promoción estará vigente los viernes de enero y febrero, en compras realizadas con Cuenta DNI a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. En tanto, se excluyen de la promoción las grandes cadenas de supermercados.

El descuento promocionado aplicará sobre el precio contado de la compra. Así, quien realice una compra de $2.000 recibirá un reintegro de $400: o bien quien realice compras por $60.000 en la semana recibirá un reintegro de $5.000.

Cuenta DNI carne

El reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los primeros 10 días hábiles de realizada la compra. Esta promoción no es acumulable con otros descuentos vigentes.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Full YPF, Havanna, Manolo, Atalaya y más: dónde comprar y ahorrar un 25% con Cuenta DNI

Explotó el verano en Cuenta DNI con nuevas promos y cambios en las tradicionales

Las reliquias de Santa Mama Antula estarán en Necochea este fin de semana

Pilar: un policía fue baleado accidentalmente por un compañero en la base de la FBA

Un hombre de 74 años cumplió una promesa y pedaleó 600 km luego de que su hija venciera el cáncer

Lamb Weston cierra su planta de Munro y despide a 100 personas

La inscripción a las becas de la Universidad Nacional de La Plata sigue abierta hasta marzo

La Cámara de Comercio de Chascomús propone un régimen laboral adaptado al turismo "como en la Costa"

Cuáles son las regiones bonaerenses con "riesgo extremo" por los incendios

Patagones: cortarán por 20 días la circulación por el puente ferrocarretero que une la ciudad con Viedma

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los incendios afectan a gran parte del país. 

Cuáles son las regiones bonaerenses con "riesgo extremo" por los incendios

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Mama Antula, la primera santa de Argentina.

Las reliquias de Santa Mama Antula estarán en Necochea este fin de semana

Por  Ana Roche