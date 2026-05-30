Kicillof se junta con Valdés en Corrientes horas después de que los radicales bonaerenses desmientan un acuerdo

Axel Kicillof protagonizará una postal política llamativa esta semana , cuando se muestre con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, uno de sus cinco pares que pertenece a la UCR, justo después de que el Foro de Intendentes radicales bonaerense emitiera un comunicado para desmentir un acuerdo político con él.

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El encuentro entre Kicillof y Valdés se dará el miércoles , en el marco de una visita a la capital correntina que forma parte de la gira federal que arrancó el bonaerense para instalar a nivel nacional su figura de cara a la competencia para quedarse con la candidatura a presidente del peronismo el año que viene.

Kicillof arrancó esa gira por Córdoba a principios de este mes, pero aquella vez no se vio con el gobernador Martín Llaryora , pese a que se trata de un peronista. Sí hubo coordinación y contactos a nivel de los equipos políticos, pero no existió una foto juntos ni un encuentro reservado entre los mandatarios.

Ahora la situación será diferente: aunque no está claro si habrá imagen o no, DIB pudo confirmar que sí habrá encuentro con el mandatario correntino . El modo en que surgió es llamativo: Kicillof habló con el gobernador Valdés y con su hermano y antecesor en el cargo, Gustavo Valdés, como un gesto de cortesía para informarle de la visita, y allí recibió la invitación al encuentro.

El acuerdo negado en PBA

El dato surge en un contexto especial: hace unas horas, el Foro de Intendentes de la UCR, que preside Maximiliano Suescún, debió emitir un inusual comunicado en que el negó que ese partido vaya a cerrar un acuerdo político-electoral con terceras fuerzas, que estuvo apuntado directamente a desmentir versiones de un entendimiento con Kicillof.

Todo se dio después de un encuentro de un grupo de alcaldes del radicalismo -también hubo peronistas- participara de un acto institucional en la Gobernación en el que se firmaron acuerdos con el Banco Provincia para financiar la compra de maquinaria municipal, lo que generó rumores de que detrás había un acuerdo.

Los radicales negaron de plano esa eventualidad, en texto firmado por representantes de todas las corrientes internas del partido, que además incluye un rechazo a una acuerdo con La Libertad Avanza.

La visita a Corrientes está coordinada por los ex intendentes Julio Pereyra y Alberto Descalzo y Kicillof realizará actividades con sus aliados locales, más allá de la visita a Valdés. Entre esos representantes locales figuran el senador José Luis, exdiputado Martín Barrionuevo y Fernando “Chara” Echeverría, el intendente de la localidad de Empedrado.

Fuente: Agencia DIB.