Ludopatía y apuestas online: dos proyectos en suspenso y el dilema para regular la publicidad

El juego problemático , afección de salud mental que refiere a la adicción que generan las actividades recreativas en la que se apuesta y, en consecuencia, se gana o se pierde dinero, se ha multiplicado en los últimos años con la irrupción de plataformas online de apuestas , casinos virtuales y mesas de póker en la web, que pueden operarse desde el celular, en cualquier momento y para las que no hay grandes dificultades de acceso.

Esta situación tiene un riesgo particular, que es atraer a los juegos de azar por dinero a personas que nunca se habían interesado en el juego , por lo que, al haber más jugadores, más personas serán propensas a desarrollar una posible adicción.

El peligro radica además en que el dispositivo de acceso a las apuestas y juegos de azar online es el teléfono celular, el mismo aparato que atraviesas casi todas las actividades que en la actualidad desarrollan los seres humanos. Así, la misma pantalla que - según afirman especialistas - genera adicción y ansiedad en sus prestaciones más básicas, invita al juego de apuestas , potenciando la posibilidad de desarrollar un problema de salud mental. Desde los entornos virtuales, el juego se naturaliza como una prestación más del dispositivo, por lo que su detección como cuestión adictiva es aún más difícil de reconocer.

Dos proyectos, dos enfoques

Lo cierto es que en estos días, el Congreso argentino debate dos proyectos que se vinculan al juego online, pero toman aspectos distintos de la problemática. Uno ya cuenta con media sanción legislativa mientras que, el otro, es impulsado por el Ejecutivo dentro de un paquete de cuatro iniciativas.

El primero ya avalado en la Cámara baja hace hincapié en la prevención de la ludopatía y surgió de una síntesis de 28 iniciativas presentadas. El texto del Gobierno apunta a combatir las plataformas online ilegales, por lo que la preocupación no pasa porque más personas se vuelquen al juego, sino por la recaudación que los sitios no autorizados le quitan a los “legales”, vinculados a empresarios y trabajadores del sector financiero.

Uno de los puntos centrales del proyecto que ya tiene media sanción es la prohibición absoluta de publicidad del juego y de las apuestas online. Además, detalla requisitos para limitar el acceso de los menores a las plataformas de apuestas, sean legales o ilegales.

El proyecto enviado al Senado por el Ejecutivo, en cambio, plantea una prohibición total para la promoción o sponsoreo de plataformas de apuestas ilegales en cualquier medio de comunicación, redes sociales y vía pública. Endurece el régimen penal con penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten apuestas sin autorización, penalizando además a los intermediarios financieros y tecnológicos.

El paquete completo del Gobierno incluye también el "Súper RIGI", una Ley de Lobby y la derogación completa de la actual Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de etiquetado frontal.

Las apuestas online, una problemática que crece entre los jóvenes. Las apuestas online, una problemática que crece entre los jóvenes.

Críticas al planteo del oficialismo

Los autores del primer proyecto, que logró media sanción en noviembre de 2024, cruzaron duramente al Ejecutivo al enviar al Senado una nueva normativa sobre ludopatía que, justamente, no pone el foco en la salud mental y la irrupción de nuevos jugadores, sobre todo entre niños y adolescentes, sino en atacar a los sitios ilegales de juego.

El legislador Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica - CC-ARI) fue uno de los principales autores y miembro informante del dictamen consensuado votado, por Radio Provincia, cuestionó el nuevo proyecto del Gobierno ya que evita avanzar sobre la publicidad y la promoción de las empresas de apuestas habilitadas. En esa línea, planteó que “más que una ley de prevención, es una normativa para promocionar la ludopatía y todo tipo de publicidad”.

El legislador de la Coalición Cívica agregó que el texto "es un traje a medida de las casas de apuestas online", por lo que "han decidido seguir timbeando con la salud de miles de pibes y familias”. En tal sentido, destacó que "el objetivo principal del proyecto es perseguir solamente a los operadores clandestinos".

Mientras tanto, Ferraro recordó que la iniciativa de su autoría "está cajoneada" desde hace un año en el Senado, pese a que cuenta con media sanción.

La propuesta "abarca la identificación biométrica para que los menores no puedan ingresar a la sitios de apuestas, prohíbe cualquier tipo de publicidad ya sea legal o ilegal, especialmente en clubes de fútbol, influencer y plataformas digitales”. Luego, comparó que la propuesta del oficialismo "tampoco dice nada en relación a los medios de pagos, como habíamos establecido respecto a las tarjetas de crédito". Por tal motivo, reiteró que “es un proyecto a medida del lobby de las empresas de juego”.

Fuente: Agencia DIB