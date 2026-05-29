La Plata: empleados despedidos de una empresa textil protestaron en la puerta de la fábrica

La protesta de los trabajadores despedidos en la puerta de Fisipa.

Los trabajadores de la empresa textil Fisipa , de La Plata , que fueron despedidos una semana atrás “sin un peso” realizaron una protesta para reclamar por la reincorporación o la indemnización correspondiente. La medida se llevó a cabo a este viernes a las 10 en la planta de la fábrica ubicada en 29 y 508, en la localidad de Hernández .

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De acuerdo con medios locales, los operarios denunciaron que el 22 de mayo hubo 17 despidos sin previo aviso : se enteraron al llegar a la planta, como cualquier día, a cumplir con su rutina. De hecho, se los comunicaron personalmente los propietarios de la firma.

La fábrica está instalada en el predio de la ex Sniafa , una textil que funcionó durante décadas en La Plata, cerró en 2010 y dejó en la calle a decenas de trabajadores.

Ahora, Fisipa produce materia prima para ropa; hilados, rollos de poliéster, nylon y goma utilizados para la fabricación de indumentaria deportiva, ropa interior y guantes de trabajo.

Las bobinas se envían a diferentes fábricas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde se realizan los procesos de teñido y confección de las prendas.

Reducción de personal

Los empleados estaban contratados en relación de dependencia directa con la empresa y percibían salarios que rondaban entre 1 millón y 1,5 millones de pesos, dependiendo de la antigüedad y las tareas asignadas.

Según denuncian, la empresa redujo el personal de 100 a 8 personas en menos de 2 años.

Uno de los empleados despedidos el 22 de mayo contó en diálogo con 0221 que cuando llegaron ese día, directamente no los dejaron entrar. El telegrama de despido recién estuvo en su domicilio el miércoles 27.

Los exempleados indicaron, además, que el delegado gremial renunció semanas antes de los despidos y que no llegaron a organizar nuevas elecciones dentro de la planta junto a la Asociación Obrera Textil (AOT). Sospechan que tenía información sobre lo que iba a suceder.

“En la calle y sin un peso”

Mientras tanto, todavía no hay novedades respecto del cobro de la indemnización. "Encima que nos quedamos sin trabajo, tampoco tenemos la plata que nos corresponde", agregaron.

Según indicaron, ya presentaron un pedido en el ministerio de Trabajo bonaerense para solicitar que interceda para lograr la reincorporación de los trabajadores despedidos o bien "la regularización del pago de la indemnización".

"Nos dejaron en la calle y sin un peso y es fin de mes", reflexionaron.

Fuente: Agencia DIB