Cachetazo al bolsillo: todos los aumentos que llegan en junio

En junio aumentan todas las tarifas, las prepagas, los colegios privados y el transporte público.

El mes de junio comenzará con una nueva ronda de incrementos que volverá a poner presión sobre el bolsillo de los argentinos. Las subas alcanzarán a servicios esenciales como la electricidad, el gas y el agua, además de las cuotas de medicina prepaga, el transporte público, los peajes y los colegios privados. A esto podría sumarse un ajuste en los combustibles durante la segunda mitad del mes.

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Aunque la inflación de abril fue del 2,6%, el registro mensual más bajo de los últimos cinco meses, varios de los aumentos previstos se ubican por encima de ese porcentaje, impulsados por mecanismos de actualización tarifaria y procesos de recomposición de precios.

Las facturas de gas aumentarán en promedio un 2,81% en todo el país. Como explicó Agencia DIB , el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad aprobó nuevos cuadros tarifarios para Metrogas, una medida que también impacta en Camuzzi.

Así, para los usuarios del interior bonaerense, la suba será de un 5% en el cargo fijo y de casi 2 puntos en el cargo variable (que depende del consumo).

Electricidad

En el caso de la luz, la suba ya fue autorizada por el Gobierno bonaerense e impactará en todas las empresas distribuidoras y las cooperativas. El cargo fijo aumentará en dos tramos entre un 6% y 7%, de acuerdo al consumo. Mientras que el cargo variable trepará en torno al 8%, siempre para aquellos usuarios residenciales sin subsidio. En cambio, aquellos que están beneficiados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) tendrán un salto en la tarifa mayor: el cargo fijo trepará en loas dos etapas un 7,5% mientras que el cargo variable de la factura un 11%.

Agua

En cuanto al agua, los usuarios de AySA enfrentarán una suba del 3%, en el marco del esquema de actualizaciones mensuales que continuará vigente hasta agosto.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga también aplicarán incrementos. La mayoría de las compañías, entre ellas Swiss Medical, OSDE, Sancor Salud y Avalian, aumentarán sus cuotas un 2,6%, en línea con la inflación.

Sin embargo, algunas entidades aplicarán porcentajes superiores, que llegarán hasta el 3,4% en determinados planes.

Transporte

El transporte público registrará uno de los ajustes más significativos. Los colectivos y el subte del AMBA aumentarán entre un 4,6% y un 4,8%. En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo pasará de $753,74 a $788,41, mientras que el viaje en subte subirá de $1.490 a $1.558,54.

En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo de las líneas provinciales alcanzará los $1.015,06. Además, desde el 15 de junio, las líneas nacionales sumarán un incremento adicional del 2%.

Peajes en CABA

Los peajes de las autopistas porteñas también se actualizarán un 4,6%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los automovilistas pagarán $4.518,33 en horario normal y hasta $6.403,21 en hora pico. En la autopista Illia, la tarifa para vehículos livianos llegará a $1.882,44 en horario común.

Colegios privados

A estos incrementos se sumarán las cuotas de los colegios privados. En la provincia de Buenos Aires las subas rondarán entre el 4% y el 5%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el ajuste será cercano al 5%.

Nafta, gasoil y GNC

Por último, el precio de los combustibles se mantiene momentáneamente estable luego del congelamiento aplicado por YPF. Sin embargo, el sector anticipa que a mediados de junio podría comenzar una recomposición de precios para recuperar el atraso acumulado en los últimos meses.

Fuente: Agencia DIB