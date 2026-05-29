"Mañana mueren todos": nueva amenaza de tiroteo, esta vez en Punta Lara

Semanas después de la ola de amenazas de tiroteos en escuelas primarias y secundarias de todo el país, aparecieron nuevos mensajes intimidatorios en un colegio de Punta Lara, en el partido de Ensenada. En la Escuela Secundaria N° 7 de la localidad costera, autoridades del establecimiento encontraron tres hojas con amenazas explícitas de un presunto tiroteo dentro del edificio educativo.
El hallazgo, según informan medios locales, ocurrió en horas del mediodía del jueves, cuando un preceptor alertó a la dirección sobre la aparición de los escritos en el baño de varones.
La situación fue informada a la Policía y se radicó una denuncia formal por el delito de “intimidación pública”, con intervención de la UFI N° 16 de La Plata, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta.
Las amenazas
De acuerdo con la información brindada por los directivos de la escuela los mensajes, escritos con lapiceras azules y verdes y remarcados con pintura fluorescente, incluían frases intimidatorias dirigidas hacia toda la comunidad educativa.
Uno de los textos advertía: “Tiroteo 29/05/2026. No quiero que venga nadie”, mientras que otro señalaba: “Mañana mueren todos”, acompañado de amenazas directas contra integrantes del colegio.
En otro tramo del texto se lee: “No me importa que venga la Policía”.
Confusión
Desde la institución se remarcó que los alumnos citados en el mensaje, y cuya identidad no trascendió, no presentan conflictos de conducta ni antecedentes problemáticos, por lo que sospechan que sus identidades podrían haber sido utilizadas para desviar la investigación o generar confusión.
Tras la denuncia, efectivos de la comisaría 2ª de Punta Lara procedieron al secuestro de la evidencia para someterla a distintos análisis. Además, se solicitó la colaboración de la Sub DDI local con el objetivo de avanzar en la identificación del autor o los autores de las intimidaciones.
Fuente: Agencia DIB