"Mañana mueren todos": nueva amenaza de tiroteo, esta vez en Punta Lara

Una de las notas que aparecieron en la Escuela Secundaria Nº 7 de Punta Lara.

Semanas después de la ola de amenazas de tiroteos en escuelas primarias y secundarias de todo el país, aparecieron nuevos mensajes intimidatorios en un colegio de Punta Lara , en el partido de Ensenada . En la Escuela Secundaria N° 7 de la localidad costera, autoridades del establecimiento encontraron tres hojas con amenazas explícitas de un presunto tiroteo dentro del edificio educativo.

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El hallazgo, según informan medios locales, ocurrió en horas del mediodía del jueves, cuando un preceptor alertó a la dirección sobre la aparición de los escritos en el baño de varones.

La situación fue informada a la Policía y se radicó una denuncia formal por el delito de “intimidación pública” , con intervención de la UFI N° 16 de La Plata, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta.

De acuerdo con la información brindada por los directivos de la escuela los mensajes, escritos con lapiceras azules y verdes y remarcados con pintura fluorescente, incluían frases intimidatorias dirigidas hacia toda la comunidad educativa.

Uno de los textos advertía: “Tiroteo 29/05/2026. No quiero que venga nadie”, mientras que otro señalaba: “Mañana mueren todos”, acompañado de amenazas directas contra integrantes del colegio.

En otro tramo del texto se lee: “No me importa que venga la Policía”.

Confusión

Desde la institución se remarcó que los alumnos citados en el mensaje, y cuya identidad no trascendió, no presentan conflictos de conducta ni antecedentes problemáticos, por lo que sospechan que sus identidades podrían haber sido utilizadas para desviar la investigación o generar confusión.

Tras la denuncia, efectivos de la comisaría 2ª de Punta Lara procedieron al secuestro de la evidencia para someterla a distintos análisis. Además, se solicitó la colaboración de la Sub DDI local con el objetivo de avanzar en la identificación del autor o los autores de las intimidaciones.

Fuente: Agencia DIB