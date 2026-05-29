Detienen a un profesor y un funcionario de un ministerio por grooming a jugadores de fútbol de inferiores

Un docente y un empleado del Ministerio de Salud de la Nació n terminaron detenidos tras una exhaustiva investigación que determinó la acusación de grooming, por captar a deportistas de ligas inferiores con fines de explotación del club Atlético Independiente de Avellaneda. Las víctimas sufrieron acoso a través de plataformas virtuales durante varios meses.

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Según precisaron desde el ministerio de Seguridad bonaerense, la Dirección de Investigaciones Cibercrimen lideró el operativo policial. Las capturas ocurrieron tras allanamientos en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires.

La investigación judicial comenzó con varias denuncias realizadas por j óvenes alojados en la pensión para deportistas emergentes del club . Los sospechosos usaban perfiles en redes sociales para iniciar el contacto. Utilizaban aplicaciones de mensajería para intentar borrar sus rastros digitales.

Los implicados aprovechaban la vulnerabilidad de los adolescentes que vivían en la institución, ya que la mayoría de los menores eran del itnerior del país y residían lejos de sus entornos familiares por su formación deportiva.

El esquema de acoso y extorsión incluía el envío de dinero a través de plataformas digitales. Estas transferencias se realizaban para obtener material prohibido de las víctimas.

Los agentes que llevaron adelante el caso analizaron las conexiones de red: primero solicitaron informes a empresas de tecnología para localizar a los sospechosos. Tras analizar los datos, detectaron movimientos constantes de dinero entre las cuentas. En los operativos secuestraron dispositivos electrónicos y material informático de importancia.

El funcionario implicado fue desvinculado del Ministerio de Salud de la Nación.

Embed MINISTERIO DE SALUD DESVINCULÓ AL EMPLEADO DETENIDO POR GROOMING A JUGADORES DE INDEPENDIENTE

- Aseguran que era un contratado que realizaba tareas administrativas y estaba con parte de enfermo desde el 26 de mayo. pic.twitter.com/kMiX6ndEE0 — Vía Szeta (@mauroszeta) May 29, 2026

Los patrones de conducta delictiva

El caso judicial involucra transcripciones que documentan graves delitos contra la integridad de menores de edad. Según los informes de la investigación, los intercambios de mensajes revelaron diversos patrones de conducta delictiva, que se detallan a continuación:

Grooming y captación: los registros detallan intentos de establecer contacto con adolescentes mediante ofrecimientos económicos y promesas de beneficios materiales a cambio de mantener una relación de dependencia.

los registros detallan intentos de establecer contacto con adolescentes mediante ofrecimientos económicos y promesas de beneficios materiales a cambio de mantener una relación de dependencia. Explotación y comisiones: se identificaron mensajes donde se proponía a las víctimas actuar como captadores de otros jóvenes, ofreciendo pagos por cada nuevo contacto facilitado.

se identificaron mensajes donde se proponía a las víctimas actuar como captadores de otros jóvenes, ofreciendo pagos por cada nuevo contacto facilitado. Intercambio de material prohibido: la investigación detectó el envío de contenido con connotación sexual y la presión para generar un intercambio recíproco de dicho material.

la investigación detectó el envío de contenido con connotación sexual y la presión para generar un intercambio recíproco de dicho material. Manipulación de situaciones de vulnerabilidad: se detectó el aprovechamiento de la falta de vivienda o recursos de los jóvenes durante los fines de semana para pactar encuentros personales.

Los dos implicados enfrentan cargos por delitos vinculados al grooming y la corrupción. El proceso judicial continuará con el análisis de toda la evidencia recolectada.

Fuente: Agencia DIB