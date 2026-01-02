viernes 02 de enero de 2026
2 de enero de 2026 - 09:12

Explotó el verano en Cuenta DNI con nuevas promos y cambios en las tradicionales

Hay descuentos en marcas icónicas relacionadas con las vacaciones, y también se sumaron las carnicerías a las promociones de los comercios de cercanía de los viernes.

Por Agencia DIB
Comenzaron los descuentos de temporada en Cuenta DNI.

Comenzaron los descuentos de temporada en Cuenta DNI.

BAPRO

Comenzó 2026 y la billetera digital del Banco Provincia, Cuenta DNI, lanzó una serie especial de descuentos de verano, que incluye nuevas promos veraniegas y modificaciones en promociones ya conocidas, como la de carnicerías y pescaderías. Enterate de todo acá.

Más noticias
El IPS ya publicó el cronograma de pagos de jubilados y pensionados. 

El IPS reprogramó turnos por el asueto y dio a conocer el cronograma de pagos de diciembre
Parece que llega un año con temperaturas récord.

Recién empieza, pero ya advierten que 2026 será uno de los años más calurosos desde que existen registros

El ”Especial de Temporada” de Cuenta DNI trae promociones de un 25% de descuento en consumo, todos los días, en balnearios y comercios adheridos relacionados con las vacaciones. La extensa lista incluye: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas; y los balnearios El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje. Esto es con un tope de reintegro por comercio, por semana y por persona de $ 10.000.

cuentadni-verano

Comercios de cercanía… más carnicerías

Lo que es llamativo es la cuestión de los descuentos en comercios de barrio: todos los viernes -incluido por supuesto este 2 de enero- habrá 20% de ahorro, pero ahora también entran las carnicerías, pescaderías y granjas. El tope de reintegro es de $ 5.000 por semana y por persona.

Otras promos que corren incluyen el 25% de descuento, los sábados y domingos, en los mercados YPF Full (sin contar combustible). Acá el topo de reintegro es de $ 8.000 por semana. Y la gastronomía en comercios adheridos, 25% de descuento también sábados y domingos. Con tope de $ 8.000 semanales.

Más promos

El resto de descuentos:

  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $ 6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $ 6.000 por semana.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

El IPS reprogramó turnos por el asueto y dio a conocer el cronograma de pagos de diciembre

Recién empieza, pero ya advierten que 2026 será uno de los años más calurosos desde que existen registros

Aumentan los peajes a la costa: cuánto sale ir de Buenos Aires a Mar del Plata

Necochea y Quequén: el 2026 comenzó como terminó el 2025, con incendios

Comenzó la convocatoria de la Asesoría General de Gobierno para el ingreso de nuevos abogados

La próxima semana ABSA realizará una audiencia para subir la tarifa de agua

Clavá bien la sombrilla: alerta por vientos fuertes en la Costa Atlántica

Murió Alicia Ramos Fondeville, jueza del tribunal que condenó a Carlos Monzón

El Gobierno creó un nuevo régimen para focalizar los subsidios energéticos

Pasión por el periodismo: los 100 años de El Norte de San Nicolás

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre el gas.

El Gobierno creó un nuevo régimen para focalizar los subsidios energéticos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Parece que llega un año con temperaturas récord.

Recién empieza, pero ya advierten que 2026 será uno de los años más calurosos desde que existen registros