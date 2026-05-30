Provincia ya definió una nueva propuesta de aumento a los estatales, pero la presentaría después de que INDEC difunda la inflación

El gobierno bonaerense plantea retomar la discusión salarial con los gremios estatales el mes entrante , en una convocatoria que esta vez sí contendrá una propuesta concreta de incremento, aunque la reunión no se realizará hasta que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) difunda los datos de inflación del mes de mayo.

Este mes había habido una reunión entre los gremios y representantes del gobierno, pero fue preliminar: los funcionarios se limitaron a explicar la estrechez financiera que atraviesa la provincia y no formularon ninguna oferta, por lo que este mes los empleados públicos -incluidos docentes, médicos, judiciales y policías- no recibirá aumentos.

Pero Axel Kicillof no estirará más la pulseada : en junio llegará el llamado y habrá propuesta. La convocatoria, según supo DIB, se dará para después de la difusión del IPC con los datos de inflación de mayo, que el Indec prevé para el jueves 11. La intención es tener el número oficial de aumento para terminar de redondear el ofrecimiento.

La fecha de la convocatoria, de confirmarse, implicará un calendario ajustado: el Estado provincial liquida sueldos desde el 15 de cada mes aproximadamente, por lo que cualquier acuerdo tiene que llegar antes de ese día para poder impactar en los salarios. De lo contrario, los estatales deben esperar al mes siguientes. El dato no es menor, porque una de las aspiraciones de los gremios es que un eventual nuevo acuerdo impacte en el pago del medio aguinaldo, que los empleados públicos perciben a fines de junio .

Cómo será la oferta

Los funcionarios, en tanto, tienen ya definidos algunos parámetros de la oferta que realizarán. Como contó DIB, la intención es que haya un acuerdo por un período lo más largo posible: de ser posible tres meses o cuatro. Es para dotar de mayor previsibilidad al Tesoro, en un marco fiscalmente exigente para la Provincia. Para eso, sostendrán la clausula de revisión que está vigente, por la cual se realizan reuniones periódicas para evaluar la evolución comparada de precios y salarios.

Otro de los puntos que están definidos que es la oferta será “plana”, esto es igual para todos los sectores de la administración en cada categoría salarial. Se descarta así el pedido de un gremio de avanzar de modo preferencial con algunos sectores que tienen salarios más bajos que la media.

En lo que va del año, los empleados públicos de la provincia recibieron un incremento salarial acumulado del 9% contra e 12% de evolución del IPC.

Fuente: Agencia DIB.