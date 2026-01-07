miércoles 07 de enero de 2026
7 de enero de 2026 - 16:07

Full YPF, Havanna, Manolo, Atalaya y más: dónde comprar y ahorrar un 25% con Cuenta DNI

Más de 10 millones de personas usuarias de Cuenta DNI pueden acceder a ahorros exclusivos en marcas emblemáticas y balnearios, además de un beneficio especial en locales adheridos de Full YPF.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Los adolescentes de entre 13 y 17 años también pueden aprovechar los beneficios de Cuenta DNI.

Esta temporada de verano Banco Provincia lanzó nuevos beneficios de temporada para quienes usan Cuenta DNI: 25% de ahorro todos los días, en comercios adheridos de marcas destacadas del verano. El beneficio tiene un tope semanal de $10.000 por semana, por marca.

Comenzaron los descuentos de temporada en Cuenta DNI.

Explotó el verano en Cuenta DNI con nuevas promos y cambios en las tradicionales
El infectólogo Hugo Pizzi llamó a volver a usar barbijo en lugares cerrados.

¿Vuelve el barbijo?: el consejo de un infectólogo ante el avance de la gripe A

Entre las marcas adheridas, hay comercios de diversos rubros gastronómicos. De esta manera, al combinar diferentes consumos, el ahorro acumulado puede ser de gran impacto en el gasto de los usuarios. También participan del beneficio balnearios, con las mismas condiciones de descuento y tope de ahorro.

marcas cuenta DNI

Gastronomía y juegos

  • Restaurantes: Chichilo, Manolo.
  • Alfajores: Amalfi, Guolis, Havanna.
  • Confiterías: Atalaya, Centinela, La Fonte de Oro, La Pinocha, SAO Medialunas.
  • Heladerías: Al-Pino, Freddo, Luccianos.
  • Churrerías: El Topo, Manolo.
  • Juegos y entretenimiento: Interlagos, Le Park, Parque Mogotes.

Balnearios

  • El Calamar Loco, Chapadmalal.
  • Guardalavaca, Monte Hermoso.
  • Manaos, Villa Gesell.
  • Marbella, Mar del Plata.
  • Pepe’s, Miramar.
  • Mute, Mar del Plata.
  • Torreón del Monje, Mar del Plata.
Promo Full YPF: cuándo y cómo aprovecharla

Los locales Full YPF adheridos a cuenta DNI ofrecen 25% de ahorro todos los sábados y domingos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. De esta manera, el ahorro en los locales gastronómicos de la empresa de combustibles puede alcanzar los $32.000 mensuales. El beneficio no aplica para la compra de combustibles, sino solo para los productos que se comercializan en los locales Full YPF.

Toda la agenda de beneficios de Cuenta DNI se puede encontrar en el portal de verano de Banco Provincia y en sus cuentas verificadas de Instagram, Facebook y X.

Nuevas promos de Cuenta DNI

Cuenta DNI, desde enero, ofrece una nueva promo en comercios de barrio, que incorpora carnicerías, granjas y pescaderías, y aumenta el tope semanal a $5.000. De esta manera, como este enero tiene 5 viernes, el ahorro mensual en la promo alcanza los $25.000.

También habrá un beneficio especial en comercios de gastronomía, con un ahorro de $8.000 por fin de semana. Y continúan los descuentos en ferias y mercados bonaerenses, supermercados, farmacias, librerías y universidades.

La agenda completa de beneficios se puede consultar aquí: Cuenta_DNI_2026

Fuente: Agencia DIB

