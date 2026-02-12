"El desarrollo de Bahía Blanca está profundamente vinculado a su universidad pública"

La inédita sesión del Concejo Deliberante de Bahía Blanca en la UNS. UNS El rector de la UNS, Daniel Vega, en su discurso de bienvenida. A su lado, la presidenta del CD, Gisela Caputo. UNS

Una sesión histórica del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca se celebró en la sala de plenarios del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur (UNS), el prestigioso claustro que este año está cumpliendo sus 70 años de vida.

En el inicio de la sesión, el rector Daniel Vega -acompañado de la vicerrectora, Andrea Castellano- remarcó que la UNS se encuentra entre las 10 mejores universidades argentinas y en el 10% superior entre las 25 mil universidades del mundo en todos los rankings”. Luego, Vega señaló: "Hoy estamos atravesando una crisis realmente muy profunda desde lo presupuestario, es algo que nos preocupa mucho y por eso también queremos agradecerles que pongan en valor lo que significa tener educación pública de calidad para el desarrollo de nuestra ciudad".

CD de Bahía en la UNS rs El rector de la UNS, Daniel Vega, en su discurso de bienvenida. A su lado, la presidenta del CD, Gisela Caputo. UNS La UNS, setenta años formando jóvenes La sesión continuó con la lectura de una declaración del Concejo Deliberante: “A lo largo de estas siete décadas, la UNS se ha consolidado como uno de los pilares institucionales, académicos y económicos más relevantes de Bahía Blanca, contribuyendo de manera decisiva a su posicionamiento como centro regional de formación superior, investigación y producción de conocimiento. Su presencia ha marcado no solo la historia educativa de la ciudad, sino también su crecimiento urbano, su dinamismo económico y su proyección hacia el futuro".

En otro tramo del documento, los ediles destacaron que “la conmemoración de los 70 años de la Universidad Nacional del Sur constituye una oportunidad para reconocer que el desarrollo de la región está profundamente vinculado a su universidad pública”.

En una conferencia de prensa previa la presidenta del HCD, Gisela Caputo, había destacado que “el aporte de la UNS al producto bruto de la ciudad de Bahía Blanca es muy significativo. La formación de estudiantes de toda la región, que luego se insertan en el ámbito laboral y productivo, es un factor clave para el desarrollo“. La Universidad Nacional del Sur se creó oficialmente el 5 de enero de 1956. Fuente Agencia DIB

Para compartir en redes







