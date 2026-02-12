jueves 12 de febrero de 2026
12 de febrero de 2026 - 10:45

"El desarrollo de Bahía Blanca está profundamente vinculado a su universidad pública"

El Concejo Deliberante de Bahía Blanca tuvo una histórica sesión que se llevó a cabo en la Universidad Nacional del Sur, institución que celebra sus 70 años.

Por Agencia DIB
La inédita sesión del Concejo Deliberante de Bahía Blanca en la UNS.

La inédita sesión del Concejo Deliberante de Bahía Blanca en la UNS.

UNS
El rector de la UNS, Daniel Vega, en su discurso de bienvenida. A su lado, la presidenta del CD, Gisela Caputo.

El rector de la UNS, Daniel Vega, en su discurso de bienvenida. A su lado, la presidenta del CD, Gisela Caputo.

UNS

Una sesión histórica del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca se celebró en la sala de plenarios del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur (UNS), el prestigioso claustro que este año está cumpliendo sus 70 años de vida.

Más noticias
El rector de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega, junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Universidad Nacional del Sur: Capital Humano otorga subsidio extraordinario de $ 1.100 millones
La empresa multinacional Smurfit Westrock formalizó una donación de 100.000 dólares destinada a la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca.

Empresa multinacional radicada en Coronel Suárez donó US$ 100.000 para la Universidad Nacional del Sur

En el inicio de la sesión, el rector Daniel Vega -acompañado de la vicerrectora, Andrea Castellano- remarcó que la UNS se encuentra entre las 10 mejores universidades argentinas y en el 10% superior entre las 25 mil universidades del mundo en todos los rankings”. Luego, Vega señaló: "Hoy estamos atravesando una crisis realmente muy profunda desde lo presupuestario, es algo que nos preocupa mucho y por eso también queremos agradecerles que pongan en valor lo que significa tener educación pública de calidad para el desarrollo de nuestra ciudad".

CD de Bahía en la UNS rs
El rector de la UNS, Daniel Vega, en su discurso de bienvenida. A su lado, la presidenta del CD, Gisela Caputo.

El rector de la UNS, Daniel Vega, en su discurso de bienvenida. A su lado, la presidenta del CD, Gisela Caputo.

La UNS, setenta años formando jóvenes

La sesión continuó con la lectura de una declaración del Concejo Deliberante: “A lo largo de estas siete décadas, la UNS se ha consolidado como uno de los pilares institucionales, académicos y económicos más relevantes de Bahía Blanca, contribuyendo de manera decisiva a su posicionamiento como centro regional de formación superior, investigación y producción de conocimiento. Su presencia ha marcado no solo la historia educativa de la ciudad, sino también su crecimiento urbano, su dinamismo económico y su proyección hacia el futuro".

En otro tramo del documento, los ediles destacaron que “la conmemoración de los 70 años de la Universidad Nacional del Sur constituye una oportunidad para reconocer que el desarrollo de la región está profundamente vinculado a su universidad pública”.

En una conferencia de prensa previa la presidenta del HCD, Gisela Caputo, había destacado que “el aporte de la UNS al producto bruto de la ciudad de Bahía Blanca es muy significativo. La formación de estudiantes de toda la región, que luego se insertan en el ámbito laboral y productivo, es un factor clave para el desarrollo“.

La Universidad Nacional del Sur se creó oficialmente el 5 de enero de 1956.

Fuente Agencia DIB

Temas
Ver más

Universidad Nacional del Sur: Capital Humano otorga subsidio extraordinario de $ 1.100 millones

Empresa multinacional radicada en Coronel Suárez donó US$ 100.000 para la Universidad Nacional del Sur

Pedido de prisión para acusado de amenazar a su ex y prender fuego la casa donde la mujer vivía con su hijo

Tres Arroyos: ganó una camioneta en un concurso de pesca pero lo descalificaron por usar una red

Bahía Blanca: una mujer se fue de madrugada del geriátrico en el que vivía y apareció ahogada

Es bahiense, está de visita en Malvinas y toca el bandoneón: el Himno Nacional en Puerto Argentino

El rock y la solidaridad platense consiguieron un nuevo tomógrafo para el hospital de Bahía Blanca

Preestrenan "El caso Llanca", sobre una abducción extraterrestre en Bahía Blanca en 1973 (y lo que ocurrió después)

Bahía Blanca: mató a su madre en 2008 y recién ahora lo detienen para que cumpla la condena

Bahía Blanca: policía que atropelló a una mujer con el patrullero dio positivo de marihuana

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El granizo se sintió fuerte en la madrugada de este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires, principalmente en la localidad e Pilar.  video

Granizo en AMBA: como el dicho popular, cayó piedra sin llover durante la madrugada

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Día Mundial del Preservativo: se redujo un 30% su uso en el mundo y hay brotes de sífilis y otras ITS

Día Mundial del Preservativo: se redujo un 30% su uso en el mundo y hay brotes de sífilis y otras ITS

Por  Ana Roche