Preestrenan "El caso Llanca", sobre una abducción extraterrestre en Bahía Blanca en 1973 (y lo que ocurrió después)

Se confirmó el preestreno del documental “El Caso Llanca” en la localidad cordobesa de Capilla del Monte . El largometraje cuenta la historia de Dionisio Llanca , protagonista de uno de los casos ufológicos más emblemáticos y polémicos de la Argentina, sucedido en 1973 en cercanías de Bahía Blanca . La función será el 15 de febrero a las 19 horas, con entrada libre y gratuita , en el cine teatro Enrique Muiño, en el marco del Festival Alienígena 2026 .

Según los organizadores, “la elección de Capilla del Monte como sede del preestreno no es casual: se trata de uno de los territorios más emblemáticos del imaginario ufológico argentino , un espacio donde el caso Llanca adquiere una resonancia particular”.

Producida por 300 Films en colaboración con Panza Films y Café Ufológico Rosario , la realización comenzó a rodarse en 2024. Se destaca que “el film reconstruye la historia de Dionisio Llanca , testigo emblemático de un supuesto encuentro con seres de otro planeta, un episodio que atravesó décadas de exposición mediática, controversias y lecturas enfrentadas ”.

El caso, ocurrido en Bahía Blanca en octubre de 1973, atrajo rápidamente la atención de la prensa por lo extraordinario del relato y por las características de su investigación . Dionisio, por entonces un joven camionero, afirmó haber sido abordado por seres extraños que lo condujeron a una nave espacial, desatando un fuerte impacto público. A partir de allí, el reconocido investigador Fabio Zerpa organizó una junta médica en la que Llanca fue sometido a extensas sesiones de hipnosis con pentotal sódico, conocido como “el suero de la verdad” . El proceso derivó en una experiencia cada vez más invasiva y dolorosa, hasta que Dionisio decidió escapar y desaparecer .

Salida de la oscuridad

Durante más de cuarenta años, su paradero fue un misterio. Recién en 2021, las investigadoras Lorena Sciarratta y Marina Giaveno lograron dar con él. Ese reencuentro marcó un punto de inflexión: Dionisio decidió salir de la oscuridad para contar su verdad, hablar de su dolor, despejar algunas dudas y abrir nuevas preguntas.

Hasta su fallecimiento en 2024, Llanca pudo reconstruir su vida y formar una nueva familia junto a Sciarratta, Giaveno y otros investigadores, “en un gesto que también implicó un cambio de enfoque dentro de la ufología argentina: volver a poner el foco en el testigo, en el ser humano detrás del ‘caso’”.

“Dimensión humana”

Sobre el abordaje del documental, Bartoletti explicó que la película se sitúa en “un punto intermedio” entre la creencia y el escepticismo. “Me interesaba contar la dimensión humana del caso, sin subrayar una postura. No se trata de convencer a nadie, sino de narrar una historia atravesada por el misterio y por sus consecuencias”, señaló.

En la misma línea, Lorena Sciarratta, coordinadora del Café Ufológico Rosario y una de las protagonistas del film, remarcó: “El objetivo fue darle a Dionisio un espacio para hablar desde otro lugar. Quisimos que su historia se conociera sin golpes bajos ni sensacionalismo. Dionisio cargó durante años con una exposición que lo dañó, y acá pudo ordenar su relato y decir lo que necesitaba decir”.

Testimonios y material inédito

La película reúne testimonios de familiares, amigos, investigadores y periodistas, además de material inédito sobre y de Dionisio Llanca. Con esta primera exhibición en Capilla del Monte, “El Caso Llanca” abre una nueva instancia para volver sobre un episodio central de la ufología argentina: uno que, a más de cinco décadas de ocurrido, sigue generando debates, preguntas y versiones contrapuestas.

“En un contexto donde los relatos sobre el fenómeno ovni suelen oscilar entre el espectáculo y la negación, el documental propone recuperar esta historia desde otro lugar: el de sus consecuencias humanas, sus marcas, y sus silencios”, se resaltó.

Por su parte, Damián Marsicano, periodista y realizador que entrevistó a Dionisio Llanca para su documental “La Búsqueda”, expresó: “Desde Panza Films nos interesó acompañar este proyecto porque propone una forma distinta de contar: no desde el impacto ni la espectacularización, sino desde la escucha. A más de cincuenta años de los hechos, la historia de Dionisio sigue interpelando, y creemos que el cine también puede ser una herramienta para reparar, poner en contexto y devolver humanidad a quienes durante décadas fueron reducidos a un ‘caso’”.

