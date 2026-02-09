lunes 09 de febrero de 2026
9 de febrero de 2026 - 14:16

Es bahiense, está de visita en Malvinas y toca el bandoneón: el Himno Nacional en Puerto Argentino

El joven músico compartió un video en sus redes de profunda emotividad.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
El bandoneonista bahiense Alejandro Pereyra tocó el Himno Nacional en las Islas Malvinas.&nbsp;

El bandoneonista bahiense Alejandro Pereyra tocó el Himno Nacional en las Islas Malvinas. 

El bandoneonista Alejandro Pereyra, oriundo de Bahía Blanca, se encuentra de visita en las Islas Malvinas, y publicó en su perfil de Instagram un emotivo video, de una experiencia única.

Más noticias
Mauad regresa al Servicio Meteorológico Nacional. Fue condecorado con la Medalla Honor al Valor en Combate por su labor en la Guerra de Malvinas.

Vuelve a dirigir el Servicio Meteorológico Nacional un excombatiente de Malvinas
Dos personas fallecidas en siniestro vial en Junín.

Junín: una mujer y un hombre murieron en siniestro vial sobre la ruta 65

"Pisar ese suelo y hacer sonar nuestro himno en las Islas Malvinas. Hoy bajamos con @fiorellaguidi una vez más a recorrer un poco y esta vez con el bandoneón de querusa a hacer un poco de patria", escribió junto a la imagen, donde se escucha la melodía del Himno Nacional soplada a través del ronco fuelle.

En diálogo con el portal La Brújula 24, el joven músico explicó que la decisión de tocar el Himno allí no fue improvisada ni liviana. “Sabiendo lo que significa la simbología argentina dentro de las islas hoy por hoy, era un cierto compromiso. Por más que hubiera poca gente, había turistas que pasaban por una calle detrás nuestro, así que fue tocarlo con cierta presión”, precisó.

Alejandro Pereyra toca el bandoneón y ha construido su carrera alrededor de la sonoridad de este instrumento indiscernible del tango. Arreglador y compositor, grabó varios discos, realizó giras internacionales y en 2023 obtuvo el primer premio en la competencia internacional de bandoneón del Stowe Tango Music Festival en Estados Unidos.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Vuelve a dirigir el Servicio Meteorológico Nacional un excombatiente de Malvinas

Junín: una mujer y un hombre murieron en siniestro vial sobre la ruta 65

Necochea: los motivos por los que se suspendió la subasta del Casino

Bastián Jerez ya fue trasladado al Hospital Italiano de San Justo

Vuelta a clases: inversión de más de 8500 millones de pesos para reparar escuelas bonaerenses

Lanús: detuvieron a 26 personas que integraban una banda que robaba motos

Sin códigos: ladrones se llevaron una oveja mascota que estaba atada en la puerta de la casa

Pilar: policías de Narcotráfico fueron detenidos por extorsionar a un sospechoso

Un informe del INTA San Pedro determinó que enero de 2026 fue el más seco de los últimos 60 años

Tres Arroyos: pescó una corvina negra de casi tres kilos y ganó una pick up 0 km

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La soja de primera y de segunda mostraron signos de incipiente estrés hídrico. 

Un informe del INTA San Pedro determinó que enero de 2026 fue el más seco de los últimos 60 años

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Dos personas fallecidas en siniestro vial en Junín.

Junín: una mujer y un hombre murieron en siniestro vial sobre la ruta 65