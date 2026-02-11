Pedido de prisión para acusado de amenazar a su ex y prender fuego la casa donde la mujer vivía con su hijo

El juicio se desarrolló en el Tribunal en lo Criminal Nº 3. Agencia de Noticias Judiciales

La fiscalía pidió 15 años de prisión para un hombre que está acusado de amenazar de muerte a su expareja, prender fuego la vivienda donde vivía la mujer con su hijo de 2 años y ocasionarle diversas quemaduras en distintas partes del cuerpo, en Bahía Blanca. En el banquillo de los acusados está Fernando Estaban Martínez.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, se realizaron los alegatos de las partes en el marco del juicio oral y público que se desarrolló en dependencias del Tribunal en lo Criminal Nº 3. El fiscal Marcelo Romero Jardín, titular de la UFIJ Nº 14, solicitó la pena de 15 años para el acusado, mientras que la defensa pidió su absolución o que se aplique la pena mínima prevista para esos delitos.

Amenazas e incendio en Bahía Blanca El hombre está acusado de, en febrero de 2024, dirigirse a la casa de la víctima ubicada en Bahía Blanca, donde ésta descansaba junto a su hijo (incumpliendo la orden de no perturbar o intimidar a la mujer que fue impuesta por la Justicia de Garantías), cortar los cables de la electricidad, cerrar la llave de paso del agua e iniciar un incendio en el interior de la vivienda, que generó la destrucción total de la casa. La mujer pudo salir del lugar con el niño, sufriendo quemaduras de segundo grado en la cara anterior del muslo izquierdo y quemaduras superficiales en el pómulo derecho y el mentón.

Martínez fue acusado por los delitos de incendio agravado por generar peligro común para los bienes y por generar peligro de muerte para dos personas en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por tratarse de una mujer; y desobediencia.

El fallo se conocerá el jueves 19 al mediodía, según dio a conocer hoy la Agencia de Noticias Judiciales.

