jueves 12 de febrero de 2026
12 de febrero de 2026 - 10:53

Granizo en AMBA: como el dicho popular, cayó piedra sin llover durante la madrugada

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
El granizo se sintió fuerte en la madrugada de este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires, principalmente en la localidad e Pilar.&nbsp;

El granizo se sintió fuerte en la madrugada de este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires, principalmente en la localidad e Pilar. 

Más noticias
dia mundial del preservativo: se redujo un 30% su uso en el mundo y hay brotes de sifilis y otras its

Día Mundial del Preservativo: se redujo un 30% su uso en el mundo y hay brotes de sífilis y otras ITS
El periodista Sergio Lapegüe con su madre Elba, y dos capturas de video de cómo quedó la casa tras el violento asalto que sufrió la mujer. 

Violento asalto a la madre del periodista Sergio Lapegüe: la mujer tiene 90 años y sufre Alzheimer

La caída de granizo, tras varios días de calor y un verano con poca lluvia, sorprendió pasada la medianoche a varios barrios porteños y distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que se sintió con fuerza en distintas localidades del conurbano bonaerense.

El fenómeno se dio en el marco de una alerta por tormentas aisladas que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido para la madrugada de este jueves en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Como suele suceder en estos casos, el granizo, un fenómeno no tan usual sorprende y las fotos se viralizan por redes sociales, por le tamaño que suelen alcanzar las piedras de hielo

Embed

Uno de los puntos donde más se sintió la granizada fue en la localidad de Pilar, donde usuarios de X compartieron videos que mostraban el tamaño de las piedras y la fuerza con la que impactaban. En La Matanza y José C. Paz también reportaron actividad eléctrica, lluvia fuerte y granizo de menor tamaño.

Embed

En tanto, este jueves se prevé una jornada calurosa, con nubosidad variable, que podría presentar chaparrones aislados en el AMBA, por lo que es aconsejable seguir los avisos a corto plazo del SMN.

Embed
Se desarrollan tormentas de variada intensidad en Santa Fe, Corrientes y Entre RíosRige aviso a corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo

Según adelantó el organismo, "se desarrollan tormentas de variada intensidad en Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos", que podrían llegar de acuerdo a la direccionalidad del viento a las costas del Río de la Plata.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Día Mundial del Preservativo: se redujo un 30% su uso en el mundo y hay brotes de sífilis y otras ITS

Violento asalto a la madre del periodista Sergio Lapegüe: la mujer tiene 90 años y sufre Alzheimer

9 de Julio: el municipio impulsa que se siembren las banquinas de la Ruta Provincial 65

"El desarrollo de Bahía Blanca está profundamente vinculado a su universidad pública"

Lomas del Mirador: un colectivero atropelló y mató a una nena de 4 años

La Plata: la AFA quiere llevar a 50.000 espectadores la capacidad del Estadio Único

La muerte de un soldado en la Quinta de Olivos:  los detalles de la investigación

Fuerte temporal en Dorrego: murió una yegua alcanzada por un rayo

Pedido de prisión para acusado de amenazar a su ex y prender fuego la casa donde la mujer vivía con su hijo

Mar del Plata: un hombre salió a la calle de madrugada y, sin razón, disparó varios tiros al aire

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ocurrió en la esquina de Díaz Vélez y Hernandarias cuando el chofer dobló a la izquierda y atropelló a la nena (Foto: Google Street View)

Lomas del Mirador: un colectivero atropelló y mató a una nena de 4 años

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Día Mundial del Preservativo: se redujo un 30% su uso en el mundo y hay brotes de sífilis y otras ITS

Día Mundial del Preservativo: se redujo un 30% su uso en el mundo y hay brotes de sífilis y otras ITS

Por  Ana Roche