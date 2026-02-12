Granizo en AMBA: como el dicho popular, cayó piedra sin llover durante la madrugada

El granizo se sintió fuerte en la madrugada de este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires, principalmente en la localidad e Pilar.

En la madrugada de este jueves una granizada sorprendió al Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) y, literalmente, como el dicho popular, "cayó piedra sin llover" .

La caída de granizo , tras varios días de calor y un verano con poca lluvia , sorprendió pasada la medianoche a varios barrios porteños y distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que se sintió con fuerza en distintas localidades del conurbano bonaerense.

El fenómeno se dio en el marco de una alerta por tormentas aisladas que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido para la madrugada de este jueves en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Como suele suceder en estos casos, el granizo, un fenómeno no tan usual sorprende y las fotos se viralizan por redes sociales, por le tamaño que suelen alcanzar las piedras de hielo

Uno de los puntos donde más se sintió la granizada fue en la localidad de Pilar, donde usuarios de X compartieron videos que mostraban el tamaño de las piedras y la fuerza con la que impactaban. En La Matanza y José C. Paz también reportaron actividad eléctrica, lluvia fuerte y granizo de menor tamaño.

— Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) February 12, 2026

En tanto, este jueves se prevé una jornada calurosa, con nubosidad variable, que podría presentar chaparrones aislados en el AMBA, por lo que es aconsejable seguir los avisos a corto plazo del SMN.

Embed Se desarrollan tormentas de variada intensidad en Santa Fe, Corrientes y Entre RíosRige aviso a corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo

Según adelantó el organismo, "se desarrollan tormentas de variada intensidad en Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos", que podrían llegar de acuerdo a la direccionalidad del viento a las costas del Río de la Plata.

