Bahía Blanca: una mujer se fue de madrugada del geriátrico en el que vivía y apareció ahogada

El cuerpo fue encontrado en Aldea Romana, a tres cuadras del hogar. Creen que había huido por una de las ventanas de la institución.

Por Ana Roche
La víctima residía en el geriátrico La Querencia. 

El cuerpo de una mujer de unos 80 años fue encontrado este martes en el Arroyo Napostá, en Bahía Blanca, a la altura de Ramón y Cajal al 5400, luego de que se confirmara que se había escapado durante la madrugada del geriátrico La Querencia.

Según se informó oficialmente, la residente se habría retirado por sus propios medios de la institución en la que vivía, situación que motivó un operativo de búsqueda tras advertirse su ausencia. Según indicó el portal La Brújula 24, trascendió que el llamado al 911 fue a las 6.40 de la mañana y habría escapado por la ventana entre las 2.30 y las 6.30, según una cuidadora de la residencia.

El hallazgo se produjo en horas de la mañana, cuando personal policial y de emergencias dio con el cadáver en el curso de agua, constatándose que la mujer había fallecido por ahogamiento. En el lugar trabajaron efectivos policiales de distintas fuerzas, bomberos y Defensa Civil.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia, que dispuso las medidas para establecer con precisión las circunstancias del hecho, mientras se avanzaba en la identificación formal y en la reconstrucción de las últimas horas previas al deceso. También la responsabilidad civil de los titulares del espacio físico donde se alojan adultos mayores.

