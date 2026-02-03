Bahía Blanca: policía que atropelló a una mujer con el patrullero dio positivo de marihuana

La intersección de las calles Piedra Buena y Brickman, el lugar del accidente en Bahía Blanca. La Nueva

Un policía del Comando de Patrullas de Bahía Blanca fue separado de la fuerza luego de que arrojara positivo el control de consumo de droga. El efectivo atropelló con el patrullero a su mando a una ciclista en la zona del barrio UPCN de esa ciudad bonaerense.

Se trata del sargento Alejandro Lobos, quien al parecer embistió a María de los Ángeles Sinchi (22) en la intersección de las calles Piedra Buena y Brickman de Bahía Blanca. Según informa el sitio La Nueva, a Lobos se le practicó la prueba de estupefacientes, la cual arrojó resultado positivo para marihuana, mientras que el test de alcoholemia fue negativo.

El oficial de la Policía de la provincia es investigado por el fiscal Cristian Aguilar por el delito de lesiones culposas. El titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 dispuso que las actuaciones estén a cargo de la delegación local de la Policía Federal. Paralelamente, siempre de acuerdo con La Nueva, la Auditoría General de Asuntos Internos inició un sumario administrativo para analizar la conducta de Lobos.

Como consecuencia del impacto, la joven cayó de la bicicleta en la que circulaba y uno de sus hombros golpeó contra el pavimento, se informó desde la Comisaría Sexta. Sinchi fue trasladada en ambulancia al Hospital privado "Doctor Raúl Matera", donde recibió asistencia.

