Lomas del Mirador: un colectivero atropelló y mató a una nena de 4 años

El evento vial ocurrió en el momento que el conductor dobló en una esquina y la niña cruzaba. Buscan determinar si el vehículo estaba habilitado para el paso por la luz del semáforo.

Por Ana Roche
Ocurrió en la esquina de Díaz Vélez y Hernandarias cuando el chofer dobló a la izquierda y atropelló a la nena (Foto: Google Street View)

Un colectivero quedó detenido tras atropellar y matar a una nena de 4 años que cruzaba la calle con su familia en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, en La Matanza.

El hecho, que fue captado por las cámaras de seguridad urbanas, ocurrió en la esquina de Díaz Vélez y Hernandarias cuando el chofer dobló a la izquierda y atropelló a la nena.

Embed

En el lamentable evento vial, la rueda delantera del colectivo enganchó la vestimenta de la niña, que cayó debajo del vehículo y fue aplastada por los neumáticos traseros. Los familiares que estaban con ella empezaron a gritar para que el chofer frenara, pero ya era tarde.

Según informó el portal Primer Plano Online, la menor murió en el acto producto de las lesiones que sufrió al ser arrollada por el interno 130 de la línea 218 de la empresa Almafuerte.

En tanto, en la esquina donde ocurrió la tragedia, hay semáforos. Los investigadores buscan determinar si estaba en verde o en rojo para el transporte al momento del impacto, o bien si el chofer estaba distraído o atrasado en el recorrido.

La fiscal Alejandra Núñez, de la UFI N.° 8 de La Matanza, que tramita el caso, solicitó la inmediata detención del colectivero. Le imputa el delito de homicidio culposo por conducción imprudente. El juez Rubén Ochipinti, del Juzgado de Garantías N.° 3 Departamental, convalidó la medida mientras avanza la investigación.

Fuente: Agencia DIB

