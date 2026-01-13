Empresa multinacional radicada en Coronel Suárez donó US$ 100.000 para la Universidad Nacional del Sur

La empresa multinacional Smurfit Westrock formalizó una donación de 100.000 dólares destinada a la Universidad Nacional del Sur ( UNS ) . El desembolso es para la reposición de un microscopio de alta complejidad, una herramienta fundamental para la investigación y la docencia que se perdió tras la inundación que azotó a Bahía Blanca el 7 de marzo de 2025.

De acuerdo con el sitio SudoesteBA , la iniciativa surgió de graduados de la universidad que trabajan en la planta de Coronel Suárez . El aporte permitirá recuperar el microscopio de alta complejidad, único en la región, que fue destruido durante el temporal.

La firma del convenio y la formalización del aporte se realizaron en la planta que la empresa posee en Coronel Suárez, donde el rector de la UNS, Daniel Vega , fue recibido por directivos y profesionales de la firma, muchos de los cuales son egresados de la propia casa de estudios bahienses.

Según destaca SudoesteBA, la propuesta nació del impulso de los propios graduados de la UNS que hoy desempeñan sus tareas en la planta suarense de Smurfit Westrock. El grupo de profesionales gestionó ante la Fundación de la empresa la ayuda necesaria para reconstruir la capacidad investigativa de la Universidad.

"Es un ejemplo concreto de cómo la cooperación entre el sector productivo y la universidad genera un círculo virtuoso para toda la comunidad", señalaron desde la UNS, destacando la rapidez de la respuesta ante la pérdida de un equipo que era único en la zona de influencia de Bahía Blanca.

Donación desde Coronel Suárez

El microscopio objeto de la donación es esencial para disciplinas como biología, química y ciencia de materiales, y su ausencia representaba un bache crítico para las tesis y proyectos de investigación actualmente en curso. Con este nuevo equipamiento, la UNS no solo recupera su capacidad técnica, sino que fortalece un precedente de colaboración que, en palabras de sus autoridades, espera ser replicado por otras empresas del polo productivo regional.

Smurfit Westrock es una empresa líder mundial en la industria del embalaje de papel y cartón, formada por la fusión de Smurfit Kappa y WestRock. Ofrece soluciones para diversas industrias en más de 40 países, con operaciones en Argentina que incluyen producción de corrugado, sacos y cartón, enfocándose en la economía circular y la innovación.

Fuente: Agencia DIB