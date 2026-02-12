jueves 12 de febrero de 2026
Seguridad: Kicillof y Alonso firmaron convenios del programa "Entramados" con intendentes del Conurbano

Este programa busca dar respuesta a los desafíos que enfrentan los menores de edad en contextos de vulnerabilidad, como la deserción escolar y la falta de redes de cuidado.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
El mandatario Axel Kicillof y el Ministro de Seguridad, Javier Alonso, suscribieron la adhesión de seis municipios a la iniciativa de prevención del delito juvenil y abordaje sociocomunitario. (Ministerio de Seguridad bonaerense)&nbsp;

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este jueves la apertura del Congreso de Seguridad en la Escuela de Policías “Juan Vucetich”, en La Plata. En ese marco, el mandatario provincial y el Ministro de Seguridad, Javier Alonso, suscribieron la adhesión de seis municipios a la iniciativa de prevención del delito juvenil y abordaje sociocomunitario.

Javier Alonso 1
El Ministro de Seguridad, Javier Alonso, en le marco de la apertura del Congreso de Seguridad en la Escuela de Polic&iacute;a Juan Vucetich. (Ministerio de Seguridad)

La firma de convenios del programa "Entramados", en esta oportunidad, se realizó con los intendentes de Almirante Brown, Ezeiza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Berisso, Cañuelas y Quilmes. El programa propone una alternativa integral frente al debate de la baja de la edad de imputabilidad, centrando el esfuerzo del Estado en la prevención y la intervención temprana.

Kicillof Vucetich febrero
Kicillof y Alonso con los intendentes Mariano Cascallares (Alte. Brown), Gast&oacute;n Granados (Ezeiza), Federico Oterm&iacute;n (Lomas de Zamora), Alejo Chornobroff (Avellaneda), Fabi&aacute;n Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Ca&ntilde;uelas) y Eva Mieri (Quilmes). (Ministerio de Seguridad bonaerense)&nbsp;

Durante el acto, se enfatizó que "Entramados" busca dar respuesta a los desafíos que enfrentan los menores en contextos de vulnerabilidad, tales como la deserción escolar y la falta de redes de cuidado, agravados por el ajuste de 12.000 millones de dólares impuesto por el Gobierno Nacional a la Provincia.

Con la firma de estos convenios, los intendentes Mariano Cascallares (Alte. Brown), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Alejo Chornobroff (Avellaneda), Fabián Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas) y Eva Mieri (Quilmes) se integran a una red de trabajo coordinado entre Seguridad, Justicia y las agencias sociales para garantizar políticas de inclusión que brinden una alternativa real al delito.

En el marco del debate público que instaló el gobierno nacional sobre la baja en la edad de imputabilidad juvenil, este tipo de programas permiten una reflexión sobre otras posibilidades, menos punitivitas, para abordar esta problemática de gran complejidad.

Fuente: Agencia DIB

Por  Ana Roche