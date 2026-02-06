viernes 06 de febrero de 2026
6 de febrero de 2026 - 15:25

El rock y la solidaridad platense consiguieron un nuevo tomógrafo para el hospital de Bahía Blanca

El tomógrafo y su equipamiento, valuados en un millón de dólares, son el resultado del recital a beneficio del hospital que dio el grupo de rock La Renga en el Estadio Único en abril pasado.

Por Agencia DIB
El tomógrafo que se compró con el recital de rock de La Renga está valuado en un millón de dólares.

El tomógrafo que se compró con el recital de rock de La Renga está valuado en un millón de dólares.

Municipalidad de Bahía Blanca
El recital de La Renga del 12 de abril en La Plata.

El recital de La Renga del 12 de abril en La Plata.

Los músico de La Renga en su visita al Hospital Leónidas Lucero-

Los músico de La Renga en su visita al Hospital Leónidas Lucero-

Aún con las heridas abiertas sufridas por Bahía Blanca, el Hospital Municipal Leónidas Lucero incorporó un nuevo tomógrafo computado, un aporte de La Renga, la banda de rock que en abril de 2025 organizó un recital en el Estadio Único a beneficio de ese centro de salud.

Más noticias
La Renga tocó en La Plata ante 30.000 personas y lo recaudado fue donado al Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero de Bahía Blanca.

La Renga tocó ante 30.000 personas en La Plata: lo recaudado será destinado al hospital municipal de Bahía Blanca
mar del plata: lanzan una particular convocatoria a una marcha contra ola de robos

Mar del Plata: lanzan una particular convocatoria a una marcha contra ola de robos

Se trata de un tomógrafo multicorte Philips Incisive CT Pro de 128 cortes que permite realizar estudios tomográficos de alta precisión y rápida adquisición, fundamentales para la atención de urgencias y emergencias, como politraumatismos, accidentes cerebrovasculares, hemorragias internas, tromboembolismo pulmonar y patologías agudas tiempo-dependientes.

La presentación formal de este equipamiento contó con la presencia del intendente bahiense Federico Susbielles, quien agradeció el “enorme gesto solidario de los músicos de La Renga” y la empresa de energía DESA, que costeó los gastos de la organización del recital. A su vez, Gustavo Carestía, director del Hospital Municipal, resaltó que la inversión en todos los equipamientos rondó el millón de dólares.

El rock de La Renga, por Bahía Blanca

renga-1210x642
El recital de La Renga del 12 de abril en La Plata.

El recital de La Renga del 12 de abril en La Plata.

En poco más de un año, los bahienses sufrieron dos duras tragedias. La inundación de diciembre de 2023 dejó 13 muertos mientras que el temporal de marzo de 2025 provocó otros 16 decesos. En estos momentos fue clave la labor del Hospital Leónidas Lucero, pese a que también fue seriamente afectado por el agua.

Fue entonces que La Renga, la banda de rock nacida en el barrio porteño de Mataderos allá por 1988, decidió hacer frente a la adversidad y convocó a un recital solidario en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por La Renga (@larenga)

RENGA
Los músico de La Renga en su visita al Hospital Leónidas Lucero-

Los músico de La Renga en su visita al Hospital Leónidas Lucero-

Todo lo recaudado con las más 30 mil personas que vibraron con el grupo que lidera Chizzo Nápoli fue íntegramente para el hospital bahiense ya que la empresa DESA (Desarrollo de Energía S.A.) se hizo cargo de los gastos de la organización del show.

En agradecimiento a los miembros de La Renga, el Hospital Lucero bautizó una plaza interna como “Espacio Verde La Renga”.

Fuente Agencia DIB

Temas
Ver más

La Renga tocó ante 30.000 personas en La Plata: lo recaudado será destinado al hospital municipal de Bahía Blanca

Mar del Plata: lanzan una particular convocatoria a una marcha contra ola de robos

Bastián salió del coma y la familia reclama a IOMA que agilice el traslado para iniciar la rehabilitación

La Justicia suspendió la subasta del Casino de Necochea

Un desperfecto eléctrico desató un incendio devastador en un mayorista en Gregorio de Laferrere

Habrá vuelos: ATE suspendió el paro de controladores aéreos del lunes

Días de mucho frío y nieve: largan los XXV Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Apagón masivo de Uber, DiDi y Cabify en reclamo por la baja de las comisiones que reciben los choferes

El lunes los aeropuertos estarán paralizados por una huelga de trabajadores enrolados en ATE

Ezeiza: se incendió una fábrica en el Polo Industrial donde se produjo la terrible explosión de noviembre

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las llamas devoraron el local del mayorista Los Primos.

Un desperfecto eléctrico desató un incendio devastador en un mayorista en Gregorio de Laferrere

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Mar del Plata: lanzan una particular convocatoria a una marcha contra ola de robos

Mar del Plata: lanzan una particular convocatoria a una marcha contra ola de robos

Por  Agencia DIB