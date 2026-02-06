El rock y la solidaridad platense consiguieron un nuevo tomógrafo para el hospital de Bahía Blanca

Los músico de La Renga en su visita al Hospital Leónidas Lucero-

El recital de La Renga del 12 de abril en La Plata.

El tomógrafo que se compró con el recital de rock de La Renga está valuado en un millón de dólares.

Aún con las heridas abiertas sufridas por Bahía Blanca , el Hospital Municipal Leónidas Lucero incorporó un nuevo tomógrafo computado, un aporte de La Renga , la banda de rock que en abril de 2025 organizó un recital en el Estadio Único a beneficio de ese centro de salud.

Mar del Plata: lanzan una particular convocatoria a una marcha contra ola de robos

La Renga tocó ante 30.000 personas en La Plata: lo recaudado será destinado al hospital municipal de Bahía Blanca

Se trata de un tomógrafo multicorte Philips Incisive CT Pro de 128 cortes que permite realizar estudios tomográficos de alta precisión y rápida adquisición, fundamentales para la atención de urgencias y emergencias, como politraumatismos, accidentes cerebrovasculares, hemorragias internas, tromboembolismo pulmonar y patologías agudas tiempo-dependientes.

La presentación formal de este equipamiento contó con la presencia del intendente bahiense Federico Susbielles , quien agradeció el “enorme gesto solidario de los músicos de La Renga” y la empresa de energía DESA, que costeó los gastos de la organización del recital. A su vez, Gustavo Carestía, director del Hospital Municipal, resaltó que la inversión en todos los equipamientos rondó el millón de dólares.

En poco más de un año, l os bahienses sufrieron dos duras tragedias . La inundación de diciembre de 2023 dejó 13 muertos mientras que el temporal de marzo de 2025 provocó otros 16 decesos. En estos momentos fue clave la labor del Hospital Leónidas Lucero, pese a que también fue seriamente afectado por el agua.

El recital de La Renga del 12 de abril en La Plata.

Fue entonces que La Renga, la banda de rock nacida en el barrio porteño de Mataderos allá por 1988, decidió hacer frente a la adversidad y convocó a un recital solidario en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Renga (@larenga)

RENGA Los músico de La Renga en su visita al Hospital Leónidas Lucero-

Todo lo recaudado con las más 30 mil personas que vibraron con el grupo que lidera Chizzo Nápoli fue íntegramente para el hospital bahiense ya que la empresa DESA (Desarrollo de Energía S.A.) se hizo cargo de los gastos de la organización del show.

En agradecimiento a los miembros de La Renga, el Hospital Lucero bautizó una plaza interna como “Espacio Verde La Renga”.

Fuente Agencia DIB