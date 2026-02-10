Tres Arroyos: ganó una camioneta en un concurso de pesca pero lo descalificaron por usar una red

Un competidor que había obtenido el segundo premio en “Las 24 Horas de la Corvina Negra” en Tres Arroyos , y que por ello había ganado una camioneta, fue descalificado -en realidad la pieza- porque la organización asegura que tuvo ayuda externa no permitida.

Quien había sido proclamado subcampeón del certamen es Fabián Espíndola , un pescador de Bahía Blanca . El hombre había presentado una pieza de 2,5 kilos que le permitía lograr el segundo puesto y ganar una camioneta Toyota Hilux 4x2. Sin embargo, el Club de Cazadores accedió a un video en el que se ve que el concursante utilizó un "gorro" (red de pesca) para conseguir el ejemplar, lo cual está fuera del reglamento, de acuerdo con el diario La Nueva .

Espíndola no quedó conforme con la resolución y en sus redes sociales dijo que la decisión es "una vergüenza". Pero el vicepresidente de Cazadores, Horacio Pesalaccia , en diálogo con el diario La Voz del Pueblo , sostuvo que la corvina de 2,561 kilogramos capturada en la zona de la Zaranda había sido extraída del agua con ayuda y utilizando una red.

El dirigente de Cazadores también señaló que la viralización de la noticia le dio una dimensión atípica, ya que, según recordó, en el pasado hubo otros episodios de participantes que perdieron el primer premio por infringir otras normas del reglamento. “Cuando una persona se inscribe, le damos un reglamento. Todos lo tienen. En él se especifica la obligatoriedad de usar pulsera, la oblea de la caña, los peces que están habilitados a sacar y los que no y demás. Entre todas las cosas también dice qué ayuda pueden recibir para extraer una pieza del mar. En ese sentido, pueden recibir ayuda para ‘bicherear’ la pieza", dijo Pesalaccia al referirse a la acción de sacar un pescado del agua valiéndose de una herramienta extra con forma de gancho o anzuelo.

Según planteó Pesalaccia, la prueba de la irregularidad surge de un video en el que se ve el momento en que se utiliza un elemento popularmente denominado como “gorro” para sacar la pieza, al que acceden a raíz de una denuncia presentada por otro competidor que vio todo en las imágenes que circularon en redes sociales durante la madrugada del domingo.

“Dos horas antes de que termine el concurso recibimos una denuncia de un participante con un video. Se hace un acta notarial de esa denuncia, se constata la veracidad de ese video, se hace un acta con la persona que filmó el video con testigos, y en el video se ve claramente que están sacando la corvina de las piedras con una red”, agregó. “Eso el reglamento no lo contempla y, desgraciadamente, tuvimos que descalificar a la pieza. No al concursante, sino a la pieza que se retira de una situación que no está permitida”, aclaró.

De todas formas, Pesalaccia subrayó: “En ningún momento pensamos en la mala fe del participante, para nada. La pieza fue descalificada porque después de comprobar que todas las pruebas que teníamos eran reales, vimos que estaba sacada por una red, algo que no está permitido. Lo que estaba descalificado era la corvina, si él posteriormente volvía al concurso y sacaba otro pescado más grande, tranquilamente podía ser reconocido como válido”.

"Las 24 horas de la Corvina Negra"

Tal como informó la Agencia DIB, con más de 5.700 inscriptos, la 64ª edición de “Las 24 horas de la Corvina Negra” volvió a demostrar en Tres Arroyos por qué es considerada un verdadero mundial de la pesca. A lo largo de 43 kilómetros de playas tresarroyenses - Orense, Claromecó y Reta-, el certamen comenzó a las 15 del sábado y culminó a las 15 del domingo. Sin duda, el “anzuelo” de la competencia fueron los premios, en total $ 420 millones -incluidos tres pick ups y cuatro autos 0 kilómetro-, en tres competencias paralelas: la pesca de corvinas negras, otra de rubias y la pieza de mayor peso, de cualquier especie. Un dato que evidencia el crecimiento del certamen es que en 1962, en su primera edición, hubo 58 inscriptos y el ganador se llevó una heladera a su casa.

El ganador de la Hilux 4x4 resultó ser Leandro Gabriel Gago (32), de Tres Arroyos, con una negra que pesó de 2.853 kilos capturada a las 1.26 en la zona de la Zaranda.

Fuente: Agencia DIB