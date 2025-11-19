Universidad Nacional del Sur: Capital Humano otorga subsidio extraordinario de $ 1.100 millones

El Ministerio de Capital Humano de la Nación aprobó un subsidio extraordinario de $ 1.100 millones destinado a continuar la reconstrucción de las áreas dañadas de la Universidad Nacional del Sur ( UNS ) tras la inundación del 7 de marzo en Bahía Blanca .

La confirmación fue comunicada por el rector Daniel Vega , quien celebró la noticia en sus redes sociales y agradeció la gestión del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez , a quien atribuyó un rol central en la tramitación de la ayuda económica.

En diálogo con el sitio La Nueva , Vega explicó que meses atrás viajó a Buenos Aires para solicitar a Álvarez los $ 1.100 millones, monto que -según detalló- incluyó $ 500 millones para bienes de consumo, destinados a refacciones menores y reparaciones de instrumental, y otra parte para bienes de capital, necesaria para la adquisición de equipamiento dañado por la inundación.

El rector señaló que en ese encuentro el funcionario se comprometió a gestionar los recursos ante el Ministerio de Capital Humano y que, durante una visita posterior a Bahía Blanca, Álvarez les informó que el trámite estaba en marcha y que el subsidio podría confirmarse hacia fin de año. Finalmente, Vega indicó que la universidad recibió la resolución firmada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell , que oficializó la asignación de los fondos.

Siempre de acuerdo con La Nueva, el rector aclaró que la asistencia no resuelve por completo las necesidades de la institución, aunque afirmó que el secretario se comprometió a continuar el envío de recursos para atender las problemáticas pendientes.

Álvarez estuvo recientemente en la UNS para participar de un conversatorio ante unos 130 estudiantes en el campus de Altos del Palihue. Su visita generó controversias luego de que el gremio ADUNS lo declarara “persona no grata” en rechazo a su postura sobre la suspensión de la ley de financiamiento universitario. Tras ese episodio, el funcionario respondió por la red social X que se había preparado “toda la vida” para recibir ese tipo de cuestionamientos por parte de sectores que definió como de ultraizquierda. (DIB)