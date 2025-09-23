martes 23 de septiembre de 2025
23 de septiembre de 2025 - 17:21

Crimen del jubilado en Zárate: la Justicia analiza videos de los movimientos de los acusados

La investigación avanza y resta analizar los teléfonos de los cuatro detenidos y el auto en el que habría sido trasladado Saúl Eduardo De Francesco.

Por Agencia DIB
Saúl Eduardo De Francesco fue asesinado en Zárate. (El Debate)

La Justicia investiga el secuestro y asesinato de Saúl Eduardo De Francesco, el jubilado de 79 años que encontraron con un disparo en la nuca en un descampado de la localidad bonaerense de Baradero. Por el crimen ya hay cuatro detenidos, entre ellos dos policías.

Vecinos de Zárate se manifestaron frente a la municipalidad para pedir Justicia por el crimen de Eduardo Saúl De Francesco. (Imagen de TV)

En las últimas horas, trascendieron varios videos que complican la situación de los implicados, en especial de Alejo Moreno y Florencia Valentini, los agentes de la bonaerense y principales acusados.

De acuerdo a las imágenes de cámaras de seguridad analizadas, Valentini fue captada arriba de su auto, un Volkswagen Gol Trend blanco, haciendo presuntamente inteligencia en la puerta de la casa del jubilado durante el día miércoles, cuando intentó invitarlo a un cumpleaños sorpresa como excusa.

Además, las cámaras de un vecino de la pareja de policías implicada registró el momento previo al secuestro: en el video, según los investigadores, los sospechosos estaban prestos a llevar a cabo el secuestro.

En un tercer video quedó registrado el Ford Focus en el que se habrían llevado al jubilado antes del asesinato. Se lo ve pasando por su casa en calle Valentín Alsina al 1043 a toda velocidad. Esas imágenes fueron captadas por las cámaras del municipio y aportadas al expediente que tramita en la UFI N°7 de Zárate-Campana.

Por el crimen ya están detenidos tanto Alejo Ezequiel Moreno, expolicía bonaerense y empleado del Centro de Monitoreo de Zárate; como su pareja Florencia Ludmila Valentini, oficial en actividad del Comando de Patrullas de Campana. También dos cómplices: Lucas Gabriel Lemos y Néstor Irvin Matencio Limache.

Los investigadores esperan ahora los resultados de las pericias telefónicas, con las que podrán establecer el cruce de llamadas y mensajes, y así terminar de reconstruir el recorrido de los acusados en las horas previas y posteriores al asesinato. También aguardaban los análisis con luminol en el auto donde habrían trasladado a la víctima.

Hipótesis y móvil

La hipótesis que mantiene la fiscalía apunta a que "de manera conjunta y organizada, (los imputados) ejecutaron un plan destinado a privar ilegítimamente de su libertad a Saúl Eduardo De Francesco, con fines de robo y luego darle muerte para procurar su impunidad”.

En ese sentido, investigan si los acusados tenían el dato errado de que el jubilado guardaba dólares en su casa. Ese habría sido el móvil del secuestro. Ninguno aceptó declarar el lunes en la sede del juzgado y quedaron imputados formalmente por el homicidio. (DIB)

Por  Agencia DIB