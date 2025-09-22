lunes 22 de septiembre de 2025
22 de septiembre de 2025 - 19:53

Masiva marcha en el centro de Zárate para pedir Justicia por el crimen de Saúl De Francesco

El hombre de 79 años fue secuestrado y asesinado por una banda delictiva de la que formaban parte dos policías y un oficial restirado. Hay cuatro detenidos.

Por Agencia DIB
Vecinos de Zárate se manifestaron frente a la municipalidad para pedir Justicia por el crimen de Eduardo Saúl De Francesco. (Imagen de TV)

Vecinos de Zárate se manifestaron frente a la municipalidad para pedir Justicia por el crimen de Eduardo "Saúl" De Francesco. (Imagen de TV)

Una multitud se congregó esta tarde frente a la municipalidad de Zárate para pedir Justicia por el crimen de Eduardo Saúl De Francesco, un jubilado de 79 años muy querido en la localidad, que fue secuestrado y asesinado por una banda delictiva de la que participaban agentes policiales.

Una agente de la policía de la provincia de Buenos Aires fue detenida.

Zárate: tres detenidos, entre ellos una policía y un agente municipal, por la desaparición de un hombre

En declaraciones televisivas, los presentes expresaron que lo que pasó "es un horror", ya que era un hombre que "apenas salía de la casa, muy buen vecino". También detallaron que no es el primer caso en el que participan miembros de las fuerzas de seguridad y pidieron que el caso tenga se considere por su magnitud, ya que conlleva "violencia institucional" por la participación de dos policías y un agente retirado.

El cuerpo de Eduardo “Saúl” De Francesco fue encontrado el domingo en un campo lindero a la Ruta Nacional 9, en el partido de Baradero. De Francesco estaba boca abajo entre los pastizales y presentaba un disparo en la nuca.

El miércoles, alrededor de las 20, De Francesco fue sorprendido en la esquina de Alsina y Andrade y obligado a subir a un auto gris. Un vecino que presenció la escena llamó al 911y brindó un testimonio fundamental para la investigación.

Detenciones y reconstrucción de los hechos mediante, se supo que los captores buscaban apoderarse de un supuesto ahorro en dólares que el hombre guardaba en su casa. Una vez que lo interceptaron, le quitaron las llaves, pero se confundieron de lugar e intentaron ingresar a la casa de su hermano, frustrando así el robo. De acuerdo a esa hipótesis, lo habrían asesinado después de un robo frustrado.

Policías implicados

La causa, caratulada como “privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con homicidio” por el fiscal Juan Manuel Esperante (UFI N°7 de Zárate), tiene cuatro personas detenidas. Dos de los principales acusados sorprendieron a la comunidad por su vínculo con las fuerzas de seguridad,

Por el secuestro y crimen de De Francesco quedaron detenidos María Florencia Ludmila Valentini, Sargento de la Policía Bonaerense que prestaba servicio en la comisaría de Campana; Alejo Ezequiel Moreno, expolicía exonerado y empleado municipal del Centro de Operaciones de Zárate (COZ); Néstor Irvin Matencio, peruano, de 31 años, quien habría actuado como “entregador”; y Lucas Lemos.

La investigación está a cargo de la jueza Graciela Adriana Cione del Juzgado N°1 de Zárate-Campana y busca definir las responsabilidades específicas y el grado de participación de cada uno de los cuatro detenidos.

El intendente Marcelo Matzkin repudió el hecho, calificando a los autores como “unas lacras” y esperando que “se pudran en la cárcel”.

En las últimas horas, vecinos de Zárate realizaron movilizaciones a la plaza céntrica de la localidad, para pedir Justicia por el asesinato de De Francesco, precisó El Debate. (DIB)

