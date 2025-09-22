Zárate: conmoción por el secuestro y crimen de un jubilado, con policías implicados

Eduardo De Francesco fue secuestrado y asesinado en la localidad de Zárate. (El Debate)

La localidad de Zárate se encuentra, en las últimas horas, conmocionada: el cuerpo de Eduardo “Saúl” De Francesco fue encontrado en un campo lindero a la Ruta Nacional 9 , en el partido de Baradero. De Francesco estaba boca abajo entre los pastizales y presentaba un disparo en la nuca.

Zárate: tres detenidos, entre ellos una policía y un agente municipal, por la desaparición de un hombre

Masiva marcha en el centro de Zárate para pedir Justicia por el crimen de Saúl De Francesco

El hombre, de 79 años, había sido visto por última vez el miércoles pasado en su casa de la calle Valentín Alsina al 1000. Allí fue captado por varias personas que, el fin de semana, fueron detenidas: una pareja de policías y un agente retirado. Lo que se reveló gracias al testimonio de un vecino, fue el plan macabro detrás del secuestro .

Días antes, una mujer identificada como María Florencia Ludmila Valentini, se presentó en casa del sobrino de De Francesco afirmando ser hija de un excompañero de su tío con intención de invitarlo a una fiesta sorpresa para su padre. De Francesco, enterado, se negó a ir al evento.

Más tarde, ese mismo miércoles, alrededor de las 20, De Francesco fue sorprendido en la esquina de Alsina y Andrade y obligado a subir a un auto gris . Un vecino que presenció la escena llamó al 911 y brindó un testimonio fundamental para la investigación.

Detenciones y reconstrucción de los hechos mediante, se estableció que los captores buscaban apoderarse de un supuesto ahorro en dólares que el hombre guardaba en su casa. Una vez que lo interceptaron, le quitaron las llaves, pero se confundieron de lugar e intentaron ingresar a la casa de su hermano, frustrando así el robo. De acuerdo a esa hipótesis, lo habrían asesinado después de un robo frustrado.

Policías implicados

La causa, caratulada como “privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con homicidio” por el fiscal Juan Manuel Esperante (UFI N°7 de Zárate), tiene cuatro personas detenidas. Dos de los principales acusados sorprendieron a la comunidad por su vínculo con las fuerzas de seguridad,

Por el secuestro y crimen de De Francesco quedaron detenidos María Florencia Ludmila Valentini, Sargento de la Policía Bonaerense que prestaba servicio en la comisaría de Campana; Alejo Ezequiel Moreno, expolicía exonerado y empleado municipal del Centro de Operaciones de Zárate (COZ); Néstor Irvin Matencio, peruano, de 31 años, quien habría actuado como “entregador”; y Lucas Lemos.

La investigación está a cargo de la jueza Graciela Adriana Cione del Juzgado N°1 de Zárate-Campana y busca definir las responsabilidades específicas y el grado de participación de cada uno de los cuatro detenidos.

El intendente Marcelo Matzkin repudió el hecho, calificando a los autores como “unas lacras” y esperando que “se pudran en la cárcel”.

En las últimas horas, vecinos de Zárate realizaron movilizaciones a la plaza céntrica de la localidad, para pedir Justicia por el asesinato de De Francesco, precisó El Debate. (DIB)