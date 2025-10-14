Ramos Padilla oficializó a Diego Santilli en el primer lugar de la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires

Finalmente, luego de idas y vueltas, el juez federal bonaerense con competencia electoral Alejo Ramos Padilla oficializó la lista de la Alianza La Libertad Avanza con el candidato a diputado Diego Santilli en el primer lugar en reemplazo de José Luis Espert .

Espert en la boleta bonaerense: la CNE declaró que están vencidos los plazos y que no habrá reimpresión

La segunda candidata, tal como pretendía LLA , es Karen Reichardt y a ella la sucederá el armador de la alianza libertaria con el PRO, Sebastián Pareja .

El conflicto se había originado tras la renuncia de José Luis Espert al primer lugar de la nómina, en medio del escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico. Asimismo, las Boletas Únicas de Papel (BUP) continuarán con la imagen de Espert debido a que la Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazó su reimpresión.

De todos modos, el juez señaló en el texto que “corresponde destacar que las cuestiones aquí debatidas trascienden el caso particular, los candidatos, los partidos y el marco de este proceso electoral , dado que se inscriben en un debate institucional más amplio y profundo sobre el alcance de las acciones positivas y el modo en que deben interpretarse los mecanismos de paridad de género , que se han dictado, en el régimen electoral argentino, para superar la desigualdad real de las mujeres en el acceso a los cargos públicos que continúa vigente”.

Y continuó: “En ese marco no puede dejar de señalarse, que si un decreto reglamentario dictado para hacer efectivas las acciones positivas que impone la Constitución Nacional es invocado, precisamente, para producir el resultado contrario —esto es, la postergación o el desplazamiento de las mujeres en los espacios de representación política— esa situación debe ser objeto de exhaustiva revisión, pues desnaturaliza la igualdad sustantiva que buscan alcanzar esas normas y el compromiso constitucional e internacional que ha asumido el Estado”.

“Dejando a salvo mi opinión y en cumplimiento de lo dispuesto por los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Nacional Electoral, es que resuelvo adecuar y oficializar la lista de candidatos a Diputados Nacionales, Distrito Buenos Aires, de la alianza ‘La Libertad Avanza’, conforme lo ordenado por la Cámara Nacional Electoral en su resolución del 11 de octubre de 2025, incorporando como Anexo I el nuevo orden de prelación establecido”, concluyó el documento.

Decisión previa

Antes, Ramos Padilla había resuelto, en consonancia con los fiscales María Laura Roteta y Ramiro González, que el reemplazo de Espert debía ser Reichardt y no el siguiente candidato varón. Santiago Corcuera y Daniel Bejas, que integran la CNE, consideraron que la resolución de Ramos Padilla, apoyada por los fiscales, se basaba en una “interpretación subjetiva” por lo que se solicitó ordenar la nómina de LLA según el Artículo Nro. 7° del Decreto 171/2019 y al criterio de la Cámara sobre el Artículo 60 bis del Código Electoral Nacional.

Sin embargo, el juez bonaerense afirmó que la misma CNE ya había declarado, en años anteriores, que el Artículo 7° del Decreto 171/2019 no podía aplicarse para la categoría de Senadores Nacionales, cuando sucedió una situación similar en la fuerza Juntos por el Cambio, porque contradecía la ley de paridad de género.

Así, la decisión de dejar a Reichardt como cabeza de lista “no constituyó una ‘singular interpretación subjetiva’, como afirmó la Cámara Nacional Electoral (…) sino la posición coincidente de todas las partes intervinientes y del Ministerio Público Fiscal en todas las instancias”, alineada con las responsabilidades constitucionales e internacionales del Estado Argentino “en materia de igualdad de género”. Ahora, Ramos Padilla debió dar marcha atrás.