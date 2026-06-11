Tandil: el docente agredido fue operado y compartió un alias para afrontar los gastos de los juicios

Gastón Valdez es músico y docente y fue golpeado brutalmente por un alumno de sexto año en el Colegio San José de Tandil, donde daba clases.

El docente de música que fue brutalmente golpeado por un alumno en la localidad de Tandil , en las últimas horas fue operado por las lesiones en los huesos de la mandíbula y la cabeza que le dejó el ataque. Además, de cara a los gastos que debe afrontar para pagarle a sus abogados, inició una colecta y convocó a quienes quieren y puedan ayudarlo.

"Tengo que afrontar los costos de los abogados y realmente es una plata con la que no cuento", expresó Valdez en un comunicado a través de sus redes sociales, y compartió su alias para recibir transferencias: GAMMA.MOOD.

“Hola, soy Gastón Valdez, docente de música y músico. Seguramente escuchaste hablar de mí por un hecho de violencia lamentable que ocurrió mientas daba clases en un colegio de nuestra ciudad. Hago este comunicado porque se ha iniciado un proceso penal contra mi agresor y también tengo que iniciar un proceso judicial por los daños y perjuicios que me ocasionaron. Cuento con un equipo de abogados que me vana acompañar legalmente, y debo afrontar el costo de dichos honorarios”, expresó el docente en un comunicado.

“Hago esta convocatoria para que quien quiera y pueda colaborar económicamente con la causa , para hacer lo posible para que este hecho tenga las consecuencias que se merece”, sumó, al tiempo que agradeció el amor y el acompañamiento que ha recibido en este momento tan difícil.

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Las lesiones

En el comunicado Valdez detalló todas las lesiones que sufrió por la golpiza que le propinó un alumno de sexto año del Colegio San José en el que daba clases. En el texto, precisó: "Fractura multifragmentada de todas las paredes del seno maxilar izquierdo, fractura bipartita del arco cigomático homolateral, fractura del proceso coronoideo de la mandíbula izquierda, fractura del hueso malar en su articulación con el frontal y en su región posterior que conforma a la pared lateral externa de la órbita izquierda, fractura y desplazamiento del hueso propio de la nariz del lado izquierdo".

Además, la herida le provocó una “ocupación de probable origen hemático del seno maxilar izquierdo y en la fosa nasal homolateral, y una importante tumefacción de partes blandas en la región prioritaria y del pómulo izquierdo con enfisema subcutáneo y aire que delimita el músculo masetero izquierdo y burbujas aéreas que se extienden hacia la fosa pterigomaxilar homolateral”.

El caso

El hecho ocurrió el pasado lunes 1º de junio. El episodio tuvo lugar en medio de una clase, dentro de un aula del Colegio San José. Como consecuencia del ataque, el docente sufrió una grave lesión en el rostro.

Tras el episodio, como informó Agencia DIB, una multitud se movilizó en Tandil bajo la consigna "Basta de violencia", luego de la brutal agresión. Convocados por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), marcharon hacia la Jefatura Distrital, donde entregaron un petitorio a las autoridades para encontrar una solución a la problemática de la violencia.

Desde Sadop -el gremio que nuclea a los docentes privados- señalaron que “la responsabilidad de la seguridad y el ambiente de trabajo recae en la entidad propietaria, en el empleador”. La movilización pasó por la puerta del Colegio San José y culminó en la Plaza Independencia.

Fuente: Agencia DIB