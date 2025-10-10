viernes 10 de octubre de 2025
10 de octubre de 2025 - 21:27

Boletas: el Gobierno apeló el fallo que impide la reimpresión y decidirá la Cámara Nacional Electoral

La Libertad Avanza busca a contrarreloj sacar la cara de José Luis Espert de las papeletas electorales de la provincia de Buenos Aires, con intención de que encabece la lista del espacio Diego Santilli.

Por Agencia DIB
La Boleta Única Papel y sus particularidades.&nbsp;

La Boleta Única Papel y sus particularidades. 

El Gobierno apeló formalmente el fallo de la Justicia Electoral que rechazó su pedido para reimprimir las boletas únicas papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires antes de las elecciones generales del 26 de octubre de 2025, tras la renuncia de José Luis Espert, quien encabezaba la lista de La Libertad Avanza (LLA). El escrito presentado ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) busca revertir la resolución dictada por la Junta Electoral provincial, que consideró inviable modificar la papeleta.

Más noticias
milei califico como historico el apoyo de ee.uu. y anuncio una reforma laboral y tributaria

Milei calificó como "histórico" el apoyo de EE.UU. y anunció una reforma laboral y tributaria
El juez  Alejo Ramos Padilla junto a las boletas impresas. 

La Junta Electoral tiene todo listo para empezar a repartir las boletas este fin de semana

El recurso de apelación presentado ante la CNE enfatiza que la negativa a actualizar la boleta implica una afectación al derecho de los electores a optar entre “candidaturas verdaderas y no ficticias”. En el escrito se asevera que existen antecedentes de jurisprudencia y recursos técnicos para hacer viable la reimpresión, incluso con los plazos ajustados, y desmiente que el operativo logístico resulte imposible si las autoridades gestionan las partidas presupuestarias disponibles.

El Gobierno también advierte que la falta de actualización lesiona la representación democrática y puede inducir a error a miles de bonaerenses que concurrirán a votar con boletas que ya no reflejan la situación real de los partidos.

Ahora la CNE deberá resolver si prevalece el criterio de conservar la integridad operativa de la elección ya planificada o si corresponde priorizar el principio de representación efectiva en la oferta de candidatos, con la posibilidad de ordenar medidas extraordinarias.

Segundo round: Santilli primero

La otra batalla que libra LLA sobre la boleta en la provincia de Buenos Aires es lograr que la lista esté encabezada por el diputado Diego Santilli, quien busca renovar banca, y estaba tercero en la nómina. El fiscal federal Ramiro González le propuso a la Cámara Nacional Electoral que se confirme la decisión de primera instancia y que sea Karen Reichardt - segunda en la boleta - la que finalmente encabece, pero ante la posibilidad de lograr la impresión, el gobierno se juega hacer el enroque.

Este sábado al mediodía se reunirá la CNE y todo indica que, en base a fallos anteriores, se pronunciará a favor de que sea Diego Santilli quien debe encabezar la lista de diputados provinciales por la lista de LLA. (DIB)

Temas
Ver más

Milei calificó como "histórico" el apoyo de EE.UU. y anunció una reforma laboral y tributaria

La Junta Electoral tiene todo listo para empezar a repartir las boletas este fin de semana

El Gobierno dice que no hay motivo para excluir a China del país como pide EE.UU.

Kicillof de campaña con Taiana apuntó a la "calamidad" que genera Milei

El Premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

Milei llevó su caravana a Mendoza: "No se dejen ganar por el pesimismo"

La Junta Electoral rechazó el pedido de reimpresión y Espert aparecerá en la boleta de LLA

Francos contra Santiago Caputo: "Es bueno que asuman responsabilidades"

Respaldo de Mauricio Macri a Milei: rechazó votar terceras fuerzas: "la elección es binaria"

Kicillof: "Destruir el Estado es destruir la perspectiva de una vida mejor"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El juez  Alejo Ramos Padilla junto a las boletas impresas. 

La Junta Electoral tiene todo listo para empezar a repartir las boletas este fin de semana

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La Boleta Única Papel y sus particularidades. 

Boletas: el Gobierno apeló el fallo que impide la reimpresión y decidirá la Cámara Nacional Electoral

Por  Agencia DIB