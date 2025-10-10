Boletas: el Gobierno apeló el fallo que impide la reimpresión y decidirá la Cámara Nacional Electoral

El Gobierno apeló formalmente el fallo de la Justicia Electoral que rechazó su pedido para reimprimir las boletas únicas papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires antes de las elecciones generales del 26 de octubre de 2025, tras la renuncia de José Luis Espert , quien encabezaba la lista de La Libertad Avanza (LLA). El escrito presentado ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) busca revertir la resolución dictada por la Junta Electoral provincial, que consideró inviable modificar la papeleta.

El recurso de apelación presentado ante la CNE enfatiza que la negativa a actualizar la boleta implica una afectación al derecho de los electores a optar entre “candidaturas verdaderas y no ficticias”. En el escrito se asevera que existen antecedentes de jurisprudencia y recursos técnicos para hacer viable la reimpresión , incluso con los plazos ajustados, y desmiente que el operativo logístico resulte imposible si las autoridades gestionan las partidas presupuestarias disponibles.

El Gobierno también advierte que la falta de actualización lesiona la representación democrática y puede inducir a error a miles de bonaerenses que concurrirán a votar con boletas que ya no reflejan la situación real de los partidos.

Ahora la CNE deberá resolver si prevalece el criterio de conservar la integridad operativa de la elección ya planificada o si corresponde priorizar el principio de representación efectiva en la oferta de candidatos, con la posibilidad de ordenar medidas extraordinarias.

Segundo round: Santilli primero

La otra batalla que libra LLA sobre la boleta en la provincia de Buenos Aires es lograr que la lista esté encabezada por el diputado Diego Santilli, quien busca renovar banca, y estaba tercero en la nómina. El fiscal federal Ramiro González le propuso a la Cámara Nacional Electoral que se confirme la decisión de primera instancia y que sea Karen Reichardt - segunda en la boleta - la que finalmente encabece, pero ante la posibilidad de lograr la impresión, el gobierno se juega hacer el enroque.

Este sábado al mediodía se reunirá la CNE y todo indica que, en base a fallos anteriores, se pronunciará a favor de que sea Diego Santilli quien debe encabezar la lista de diputados provinciales por la lista de LLA. (DIB)