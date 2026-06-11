Fuertes críticas de la oposición a Kicillof y al funcionamiento de IOMA tras el fracaso de la sesión especial

Representantes de casi todos los bloques de la oposición formularon hoy d uras críticas al gobernador Axel Kicillof por la negativa del bloque de Fuerza Patria a realizar la sesión especial para tratar la situación del Instituto de Obra Médico Asistencia (IOMA) en una sesión especial que había sido convocada en la Cámara de Diputados, además de cuestionar el modo en que la obra social está funcionando en la actualidad.

“Acabamos de terminar una cesión rápida, acelerada, donde quedó clara una cosa: Kicillof no quiere hablar de IOMA. Mientras nosotros estamos acá, una persona que no escucha sigue sin audífonos, un enfermo de cáncer sigue sin medicación, una persona internada está esperando la prótesis y otra está esperando para internarse y no puede hacerlo ”, resumió Diego Garciarena, el presidente del bloque UCR + Cambio Federal.

Garciarena abrió una conferencia de prensa improvisada en el hall de acceso a la cámara de Diputados al cabo del fracaso en el tratamiento de los proyectos sobre IOMA, que la oposición no logró hacer avanzar porque no reunión la mayoría especial de 2/3 requerida para el tratamiento sobre tablas, exigida porque se trataba de iniciativas sin despacho de comisión. Sí había logrado reunir el quórum.

La doble crítica de Garciarena -a la negativa del oficialismo a tratar el tema y a la situación del IOMA en sí misma- se reiteró en las intervenciones de quienes lo sucedieron: Alejandra Lorden (UCR), Juan Osaba (LLA), Andrés De Leo (Coalición Cívica), Alejandro Ravinovich y Fernando Rovello (PRO), Martín Rozas (Unión y Libertad). Manel Passaglia (Espacio Abierto-HECHOS) estuvo presente pero no habló.

“Esta Cámara no quiso debatir el tema que tiene centralidad política para más de 2.200.000 afiliados (del IOMA). Ese es el problema. El tema es Homero Giles (el presidente del directorio de la obra social) y la conducción. El IOMA está peor que hace un año y medio que vino Giles aquí. Por eso queremos hablar de un tema que es central para la salud de los bonaerenses”, dijo por su parte Lorden.

“Hoy quedó marcado que la oposición está trabajando junta y si es necesario volvernos a juntar por el bien de los bonaerenses es lo que nosotros tenemos que hacer” respondió por su parte Rozas a una consulta sobre la posibilidad de replicar la mayoría que permitió el quórum para apurar el tratamiento de otros temas en la Legislatura.

”Con este tipo de maniobras queda en claro que ni a Kicillof ni a los diputados kirchnerismo le importan los problemas que sufren los afiliados de IOMA. Le dan la espalda a temas de salud pública que son tan importante como el pago a médicos y proveedores”, dijo por su Osaba.

De Leo apuntó al “enorme problema que está generando el IOMA en los hospitales públicos municipales. La mayoría de las prestaciones son internaciones y operaciones de IOMA -junto con PAMI- y la tarifa está absolutamente desactualizada, el pago atrasado y el valor de unidad por el cual IOMA reconoce estas prestaciones, congelado desde 2023”.

Rabinovich apuntó que “un (afiliado) activo de IOMA pone el 4,8 de su sueldo y otro tanto el empleador y no está recibiendo prestaciones. Pero además, el gobernador o los que hablan por él dicen que acá hay un problema que es de toda argentina (en referencia a las críticas de Kicillof al recorte de fondos nacionales) y es siempre tirar la pelota afuera. Cuando lo primera que implica eso es que se reconoce que el afiliado que está pagado y no recibe la prestación”. El legisador de PRO añadió que las obras sociales con sistema solidarios de otras provincias, como Entre Rios -gobernada por Rogelio Frigerio, de su mismo partido-, Mendoza o Santa Fe, tienen un menor nivel de litigiosidad “con lo cual hay un problema que se tiene que hacer cargo el gobernador”.

Fuente: Agencia DIB.