Espert en la boleta bonaerense: la CNE declaró que están vencidos los plazos y que no habrá reimpresión

La Cámara Nacional Electoral ( CNE ) anunció este lunes que, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, en esta etapa del proceso electoral, resulta imposible la reimpresión de las boletas únicas de papel ( BUP ) de la provincia de Buenos Aires.

La entidad recordó que con la incorporación de la BUP, el proceso de diseño, aprobación e impresión de la boleta de la elección consta de una serie de actos y etapas procesales, regladas en el Código Electoral Nacional que, en este caso, se encuentra precluida , tal como lo expresa el informe de los secretarios electorales de la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires.

En este sentido, de acuerdo con el informe técnico de las autoridades del Correo, la fecha límite para dar inicio a la distribución del material electoral en la provincia de Buenos Aires, es el próximo 16 de octubre y el proceso de reimpresión de las nuevas boletas duraría al menos cinco días.

De este modo, el plazo para que fuera materialmente posible disponer la reimpresión solicitada ya se encontraba vencido el pasado viernes 10 de octubre y esta apelación recién fue elevada al Tribunal el sábado 11, quedando en condiciones de ser tratada luego de que emitiera opinión el fiscal electoral, el domingo 12 de este mes.

Por tales motivos, la Cámara Nacional Electoral declaró que el planteo de reimprimir la BUP de Buenos Aires es de cumplimiento imposible y por ende, carece de interés jurídico actual pronunciarse sobre la apelación presentada.

Despacho CNE 9794-2025_4_CA004 - FALLO - Boletas

El derrotero

El fallo del máximo tribunal electoral del país confirma la postura adoptada días atrás por la Junta Electoral bonaerense, que ya había desestimado el planteo de La Libertad Avanza (LLA).

El rechazo se fundamentó en que una reimpresión de casi 14 millones de boletas, a menos de dos semanas de los comicios, “se tornó de cumplimiento imposible y no concurren circunstancias de excepción que justifiquen apartarse de la regla”.

El expediente llegó a la Cámara tras la apelación presentada por los apoderados de LLA - Alejandro Ángel Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Martín Gómez Alvariño-, quienes habían cuestionado la decisión del juez federal con competencia electoral en La Plata, Alejo Ramos Padilla. En su presentación, la fuerza oficialista argumentó que el fallo de primera instancia había incurrido en una “imposibilidad material y temporal autoinducida” y sostuvo que el cambio era necesario para “garantizar la pureza del sufragio y la transparencia electoral”.

Sin embargo, el fiscal federal Ramiro González se pronunció el domingo en contra de la reimpresión. En su dictamen, advirtió que “hacer lugar al pedido resulta fácticamente imposible y pone en riesgo la elección en sí misma”. Según el fiscal, “no existe margen temporal suficiente para imprimir y distribuir un nuevo instrumento de votación antes del día fijado para la elección”.

González también señaló que el 11 de octubre era la fecha límite para enviar el archivo a las imprentas y comenzar los procesos de producción y distribución. Al confirmarse recién el fin de semana la composición definitiva de la lista - con Diego Santilli como primer candidato en reemplazo de Espert -, la Junta Electoral no contaba con la fotografía que debía sustituir al economista, lo que hacía “inoficioso e ineficaz” cualquier intento de reimpresión. En su fallo, la CNE - integrada por Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas - coincidió con ese diagnóstico.

La decisión se conoce luego de que la misma Cámara resolviera horas atrás otro aspecto central del caso: la confirmación de Diego Santilli como cabeza de la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, en lugar de la actriz Karen Reichardt, quien había quedado en ese puesto tras la renuncia de Espert.

Karen, Milei y Santilli SN

De esta forma, las elecciones legislativas del 26 de octubre se realizarán con las boletas que incluyen la imagen de Espert, aunque el primer candidato finalmente será Santilli. Con el fallo, la CNE cerró definitivamente la discusión sobre la reimpresión y dejó sin efecto la última vía judicial que el oficialismo mantenía abierta en la provincia de Buenos Aires. (DIB)