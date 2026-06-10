Adorni presentó su Declaración Jurada: "La manera de escaparte de la vieja política era ahorrar en negro"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , dijo que presentó esta noche su Declaración Jurada ante la Oficina Anticorrupción , tres meses después de que se desataran los escándalos en torno de su patrimonio, y justificó su dinero -y el de su familia- en “ahorros en negro” durante 25 años de trabajo en el ámbito privado y, además, en ganancias producto de inversiones en criptomonedas . Explicó también que las compras de inmuebles de los últimos años se debieron principalmente a motivos de seguridad -por su familia- .

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“La manera de escaparte de la vieja política era ahorrar en negro” , dijo Adorni durante una entrevista en el canal LN+, poco después de presentar su Declaración Jurada, y horas más tarde de que trascendiera que él y su esposa solicitaron adherirse al régimen simplificado de Ganancias que está contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal. A propósito de esto, aclaró que no lo hizo para evitar pagos: “Voy a pagar todos los impuestos y todo lo que haya que pagar” .

Adorni, que admitió que al comienzo del escándalo pensó en renunciar , dijo que desistió de hacerlo cuando comprendió que -según él- el objetivo en realidad es atacar al gobierno de Javier Milei.

Declaración Jurada

“La presenté antes de entrar”, dijo Adorni sobre la Declaración Jurada, a la vez que aseguró haber hecho lo mismo con las rectificaciones de 2023 y 2024. Es que ya como funcionario, por “error” arrastró las omisiones de ese dinero en “negro” que venían de sus anteriores declaraciones patrimoniales.

En su explicación, Adorni, muy afectado al ser tratado de “chorro”, aseguró que su interés pasaba por demostrar que su “ahorro previo”, “en negro”, producto de su trabajo en el sector privado, era anterior a su llegada a la función pública. “Toda la vida ahorramos en negro”, repitió en otro pasaje de la entrevista.

El exvocero, que manifestó trabajar desde los 18 años, en 2013 ingresó en el mundo Bitcoin y al año siguiente comenzó a invertir “fuerte”. “Ganamos 300.000 dólares”, contó. En sus dilaciones al momento de dar explicaciones o para presentar la Declaración Jurada, advirtió que “no tenía la documentación a mano” para demostrar la construcción de su patrimonio. “No tenía ningún sentido que yo explique” sin la documentación, a la vez que justificó por qué no dio esta versión pública antes: “No puedo responder al tribunal mediático”. Aseguró poder demostrar que el ahorro era previo, pues tiene documentos que dan cuenta de los movimientos de billeteras.

Además, también explicó que la operación del inmueble de Caballito no fue con “dos jubiladas”, sino “con un amigo”, que debió mudarse casi de urgencia por las “hostilidades” que sufrió en su vivienda anterior, negó haber firmado contratos en la TV Pública con Marcelo Grandio y aprovechó para criticar a los medios que le atribuyeron viajes y demás movimientos de dinero que, según él, no existieron.

Consultado por una autocrítica, a tres meses de estar en el centro de la agenda, asumió que se equivocó al arrastrar ese error en las Declaraciones Juradas.

Fuente: Agencia DIB