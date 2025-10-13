Malena Galmarini fue a la Corte para evitar que Diego Santilli encabece la lista de LLA

La senadora bonaerense electa Malena Galmarini presentó este lunes un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evitar que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, como lo dispuso un fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Tras el fallo de la Cámara que habilitó a Santilli a liderar la nómina de diputados nacionales en los comicios legislativos del 26 de octubre, en reemplazo de Karina Celias Vázquez, más conocida como Karen Reichardt , la dirigente del Frente Renovador se presentó ante la Corte al considerar que fue una medida "sin razón legal" y producto del "capricho de un partido político que no confía en sus propios candidatos".

La presentación la hizo el abogado Luis Eduardo Sprovieri, quien aduce una incorrecta interpretación de normas federales que llevó a la Cámara a revocar la decisión en sentido contrario del juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, y así permitir que se proceda a “adecuar” la lista de candidatos a diputados nacionales de la alianza LLA en perjuicio de Reichardt y de otras mujeres.

“Esa decisión de la Cámara Nacional Electoral importa grave apartamiento de lo establecido en el art. 37 y Cláusula Transitoria Segunda de la Constitución Nacional, así como en la ‘Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer’, ratificada por ley 23.179 (promulgada el 27/5/1985) y que integra el bloque constitucional conforme art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional”, se indicó.

recurso Galmarini

El fallo a favor de Diego Santilli

El conflicto se originó luego de que José Luis Espert renunciara a su candidatura a diputado nacional por Buenos Aires acorralado por su vinculación con el empresario Federico "Fred" Machado, acusado de narcotráfico.

En primera instancia, Ramos Padilla había autorizado su reemplazo por Reichardt. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral revocó esa decisión este sábado.

El tribunal fundamentó su fallo en la ley de paridad de género 27.412 y su decreto reglamentario, que establecen que los reemplazos deben realizarse con personas del mismo género que el reemplazado. En consecuencia, determinó que el lugar de Espert debía ser ocupado por otro varón, en este caso, Santilli, quien finalmente encabezará la lista de LLA en territorio bonaerense. (DIB)