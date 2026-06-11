Novedad en la paritaria: el Bapro ofrece un plan de desendeudamiento pero Kicillof dilata la oferta salarial

El ministro de Economía, Pablo López, en una reunión de paritarias con los gremios estatales. Archivo DIB.

La reunión de paritarias de hoy es la continuidad de la segunda ronda de incrementos del año y se realiza en un marco exigente desde el punto de vista del calendario: para impactar en los sueldos de este mes -que se pagan en julio- debería hacer un acuerdo antes del martes, cuando comienzan a liquidarse. Lo mismo ocurre con el medio aguinaldo. La falta de propuesta de aumento angosta aún más la posibilidad de que eso ocurra.

El gobierno, que tuvo representación de máximo nivel -estuvieron los ministros de Economía y de Trabajo, Pablo López y Walter Correa-, optó por ofertar solo la suba de las asignaciones familiares, del 30% y confirmar que el medio aguinaldo se pagará sin problemas, aunque como informó DIB intentará cerrar un acuerdo que tenga validez por varios meses, para dar previsibilidad al manejo del Tesoro.

La novedad fue el anuncio del plan de desendeudamiento, que hizo el titular de Banco Provincia en persona, Juan Quattromo. Es la primera vez que un titular de Banco participa de este tipo de reuniones, lo que indica la centralidad que le da el gobierno a la cuestión de la deuda, en un contexto en el que la mora crece a niveles históricos para deudas con el sector bancario y también con billeteras virtuales.

“El eje central del plan de refinanciamiento es una baja de tasas y la posibilidad de extender la refinanciación hasta 72 meses (seis años). En los casos de mora de hasta 90 días de atraso, la tasa será de 39% anual para personas con un ingreso de hasta 4 salarios mínimos ($1.470.000). Así, la cuota estimada mensual por cada $1.000.000 de deuda, a 72 meses de plazo, es de $36.110”, se indicó desde el Ejecutivo.

“Por otra parte, para los casos de mora mayor a 90 días, se ofrece una tasa especial de 31% anual. Esta opción es exclusiva para personas en una situación de sobrendeudamiento, que con una tasa de refinanciación convencional verían afectados más del 50% de sus ingresos. En este caso, la cuota estimada mensual por cada $1.000.000 de deuda, a 72 meses de plazo, es de $30.732”, añadieron las fuentes del gobierno. La reunión de hoy se realizó luego de que se suspendiera la paritaria con los gremios docentes “por cuestiones de agenda”, indicaron desde el Ejecutivo. Ese encuentro se realizará mañana, mientras que aún no hay fecha oficial para retomar el diálogo con los estatales. Fuente: Agencia DIB.

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