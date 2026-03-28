Máximo: "El fallo sobre YPF es el triunfo de la razón jurídica sobre la especulación financiera"

En los fundamentos del proyecto, se señala que “es una ironía del destino que quienes hoy conducen el país, habiendo denostado sistemáticamente la recuperación de nuestra petrolera de bandera, hoy celebran un triunfo que solo fue posible porque no se rompió la estrategia de defensa nacional que se venía sosteniendo ”.

“El Estado Nacional a través de diversas administraciones defendió siempre que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF realizada durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se hizo conforme a derecho , como un acto soberano y que el estatuto de una sociedad no puede prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país”, señala la presentación realizada la tarde del viernes.

El proyecto expresa el beneplácito por el fallo favorable obtenido ayer por la República Argentina ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York , que revocó la sentencia de primera instancia en el caso YPF confirmando la correcta actuación del Estado argentino durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Kirchner señala que “no es simplemente un éxito procesal; es la validación internacional de la soberanía jurídica de la República Argentina. Este fallo, que revoca la sentencia de primera instancia y le da la razón a los argumentos esgrimidos por la República Argentina en la causa, pone freno a una extorsión financiera que pretendía hipotecar el futuro de las próximas generaciones de argentinos/as por un monto superior a los 16.100 millones de dólares”.

El diputado además destacó “la valiente y necesaria decisión tomada en el año 2012 por la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner”. Y agregó que “la recuperación del 51% de las acciones de YPF no fue un capricho ideológico, sino un acto de supervivencia energética. Como bien señala el análisis del caso, para el año 2011 la gestión de Repsol había llevado al país a una crisis de reservas y a la pérdida del autoabastecimiento”.

Revisar lo actuado en 2016

El fallo que se conoció en el día de ayer “reconoce que los actos soberanos de un Estado, realizados mediante leyes del Congreso Nacional de acuerdo a la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico argentino, no pueden ser considerados por tribunales extranjeros por debajo de los estatutos de sociedades comerciales ni de los contratos comerciales privados”.

Kirchner también señaló la necesidad de revisar a partir del fallo lo actuado en relación con los fondos buitres en el año 2016 durante el Gobierno de Mauricio Macri. “Mientras que en 2026 celebramos un fallo favorable por resistir y agotar las instancias judiciales, en 2016 la administración de Mauricio Macri optó por un acuerdo apresurado. La decisión de pagar 9.300 millones de dólares en 2016 estuvo motivada por el negocio del acceso al mercado financiero. Se priorizó la toma de deuda masiva por sobre la defensa de la inmunidad soberana que hoy se ha validado”.

En este sentido planteó que “si en 2016 se hubiera mantenido la resistencia jurídica y política que se sostuvo en el caso YPF, la Argentina podría haber evitado el ciclo de endeudamiento posterior. Pagar en 2016 fue una decisión ideológica y de ‘mercado’; resistir en el caso YPF fue una decisión de ‘Estado’".

"Derecho a decidir"

Para finalizar, Kirchner señaló que el fallo "es el triunfo de la razón jurídica sobre la especulación financiera de Burford Capital. Al expresar nuestro beneplácito, no solo festejamos un ahorro de miles de millones de dólares, sino que reivindicamos el derecho de la República Argentina a decidir sobre sus recursos naturales y su marco normativo interno sin tutelajes coloniales de tribunales extranjeros. El único acto de soberanía que ha hecho este Gobierno es haber sostenido nuestra postura inicial de que la expropiación con fines de utilidad pública fue conforme a derecho”.

El proyecto lleva las firmas de los diputados Máximo Kirchner, Lucía Cámpora, Carlos Castagneto, Gabriela Estévez, Teresa García, Mario Manrique, Sergio Palazzo, Paula Penacca, Lorena Pokoik, Vanesa Siley y Julia Strada.

Fuente: Agencia DIB