Mar del Plata: denuncian que en un colegio instalaron cámaras ocultas en un salón donde se cambian menores

La protesta por la instalación de cámaras en el SUM de la Escuela Secundaria de Educación Artística (ESEA) "Polivalente de Arte".

La comunidad educativa de Mar del Plata se ve conmocionada por estas horas a partir de que se divulgó que un directivo de la Escuela Secundaria de Educación Artística (ESEA) "Polivalente de Arte" filmó a menores sin su consentimiento para resolver un presunto caso de vandalismo. Por el hecho, se realizó este jueves una multitudinaria protesta frente al establecimiento ubicado en el centro de la ciudad balnearia, en la que se exigió la renuncia de dos directivos .

Verónica Scarnichia , presidenta de la cooperadora del colegio, contó al portal local 0223 que el hecho fue descubierto la semana pasada, cuando el director del Polivalente de Arte envió un mensaje a la Cooperadora en el que informaba que había recibido un correo electrónico del director del IPA ( Instituto Profesorado de Arte , que funciona en el mismo edificio) en el que éste afirmaba que " había filmado” a estudiantes –todos menores de edad-por un supuesto hecho de vandalismo .

“Tenía pruebas porque un alumno le había sacado una letra a un cartel que tenían ellos. Entonces, nuestro director le dice que iba a investigar, que no creía que fueran ellos. Y este hombre (el directivo del IPA) le contesta: ‘Sí, es. Tengo quién es el chico y todo porque lo tengo filmado’ ", aseveró Scarnichia.

“No podés tenerlo filmado porque no se permiten cámaras en la escuela, en lugares donde los alumnos tienen clase. Y menos en ese espacio, que es un Aula de Usos Múltiples (SUM) donde nuestras alumnas -e incluso las alumnas de él también, aunque sean adultas- se cambian ahí . Como no tenemos vestuarios y ellas hacen danza, se sacan su ropa y se ponen las mallas de danza ahí. Imagínate que las ve todo el mundo”, dijo la presidenta de la cooperadora.

En la protesta de esta mañana se veían carteles con leyendas como “Tenemos derecho a sentirnos seguros”, “Nos tenemos que cuidar entre estudiantes porque no tenemos quién nos cuide” y “Queremos aprender sin miedo”.

Convivencia institucional

En el edificio funcionan, como se dice más arriba, dos instituciones: el Polivalente de Arte, que es un colegio secundario, y el Instituto del Profesorado de Arte (IPA) “Adolfo Abalos”, donde cursan adultos.

Según denuncian desde la Cooperadora y centros de estudiantes, el profesorado “debería funcionar solo de noche, pero lamentablemente hay horarios cruzados e ingresan a partir de las 4 de la tarde, a veces antes”.

“¿Con qué derecho ponen cámaras?”

Adriana Molina, otra integrante de la cooperadora del Polivalente, destacó la existencia de problemas preexistentes relacionados con la convivencia entre ambos espacios educativos. “No pueden entrar ellos hasta que todos los menores se retiren del edificio. No respetan la normativa de edificio compartido y no respetan la preservación de la imagen de los menores. ¿Con qué derecho nos ponen cámaras?”.

Molina explicó que acusan de estas graves irregularidades al directivo del IPA, a un responsable de informática del edificio y a un inspector, que cumple funciones además en el Polivalente.

Según afirmaron las integrantes de la cooperadora, este miércoles realizaron la denuncia en la Comisaría Primera, donde advierten la existencia de microcámaras detrás de los spots (reflectores de iluminación) en el SUM, que fue reinaugurado a fines de 2024.

Fuente: Agencia DIB