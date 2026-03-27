viernes 27 de marzo de 2026
27 de marzo de 2026 - 12:28

Causa YPF: la Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina

De esta manera, nuestro país evita pagar más de US$16.000 millones que reclamaban por la expropiación de YPF. Las partes ahora tienen como último recurso dentro de la Justicia a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Por Agencia DIB
YPF y un fallo que significa más de 16 mil millones de dólares.

YPF y un fallo que significa más de 16 mil millones de dólares.

La Justicia de Estados Unidos falló en favor de la Argentina por la condena que en una primera instancia obligaba al Estado argentino pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera YPF hace casi catorce años, en 2012.

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La estatización de YPF se realizó en 2012 y fue votada por el Congreso Nacional.

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Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. A su vez, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina Kirchner, informó Noticias Argentinas. No obstante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana.

YPF y un fallo para celebrar

El proceso judicial, que se inició en 2015, tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023 contrario a los intereses del Estado argentino. Fue allí cuando la Justicia resolvió condenar al país a pagar los US$16.000 millones.

Según la juez Loretta Preska, la Argentina violó el estatuto de YPF en el proceso de privatización que estuvo a cargo del ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Ahora la Cámara de Apelaciones dio la razón a nuestro país y no a los fondos “buitres”.

Milei: ¡Ganamos en el juicio de YPF!”

El presidente Javier Milei celebró el fallo de la Justicia norteamericana mediante una publicación en su cuenta de X (@JMilei) una imagen junto a su hermana Karina Milei, Manuel Adorni, Horacio Marín (presidente de YPF) y Sandra Pettovello: “GANAMOS EN EL JUICIO DE YPF...!!! TMAP. MAGA. VLLC!”

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Fuente: Agencia DIB

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