La Provincia advierte por la baja de la recaudación y un mercado interno deprimido

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, afirmó que distintos indicadores tributarios continúan mostrando señales de deterioro de la actividad económica y sostuvo que el país atraviesa una crisis con impacto en el mercado interno, el empleo y los salarios.

A través de una serie de publicaciones en la red social X, el funcionario bonaerense señaló que durante mayo volvieron a registrarse caídas interanuales en la recaudación de varios tributos vinculados al consumo y la actividad económica. Según indicó, los ingresos por Impuesto sobre los Ingresos Brutos retrocedieron 8,4%, el Impuesto de Sellos cayó 11%, el IVA disminuyó 7,4% y el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, conocido como impuesto al cheque, bajó 2,9%.

Girard también destacó una reducción en los recursos asociados al mercado laboral formal. De acuerdo con los datos que difundió, las contribuciones patronales cayeron 3,8% y los aportes a la seguridad social retrocedieron 4,2% en comparación con el mismo mes del año anterior.

A pesar del relato que busca instalar el gobierno nacional, en mayo volvió a caer la recaudación de: Ingresos Brutos (-8,4% i.A.), Sellos (-11% i.A.), IVA (-7,4%), impuesto al cheque (-2,9%); y Contribuciones y Aportes a la Seguridad Social (-3,8%… pic.twitter.com/nU69NHqHOI

"Décimo mes consecutivo" de caída del IVA

El titular de ARBA remarcó que mayo representó el décimo mes consecutivo de caída de la recaudación del IVA y afirmó que la tendencia negativa se está profundizando. Según su análisis, la evolución de estos tributos refleja una contracción de la actividad en los sectores orientados al mercado interno y configura el peor comienzo de año en materia de recaudación desde 2017.

En ese sentido, vinculó la caída de los recursos tributarios con una menor actividad económica, pérdida de empleo formal, incremento de la precarización laboral, aumento de la desocupación y deterioro de los salarios.

En este contexto, Girard cuestionó la política económica del gobierno de Javier Milei y sostuvo que es necesario modificar el rumbo para revertir el escenario actual. Además, reclamó una mayor intervención del Estado nacional en tareas de control tributario y combate a la evasión, al considerar que la pérdida de recursos fiscales también está asociada a una menor capacidad de fiscalización.

El funcionario defendió la estrategia tributaria implementada por la administración de Axel Kicillof y afirmó que una mejora sostenible de la recaudación requiere simplificación administrativa, progresividad impositiva y controles permanentes sobre los sectores de mayor capacidad contributiva. "Hay otro camino. Es con decisión política y combate sin cuartel a la evasión", cerró.

Fuente: Agencia DIB