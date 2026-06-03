Un senador presentó un proyecto para obligar a PBA a adherir a la nueva VTV, pero el gobierno confirmó el rechazo

El senador de PRO Guillermo Montenegro presentó hoy un proyecto de ley para que la Provincia de Buenos Aires adhiera a los cambios en la Verificación Técnica Vehicular , que ahora podrá realizarse en talleres mecánicos habilitados además de en las tradicionales plantas, pero Martín Marinucci, el ministro de Gobierno de Axel Kicillof, confirmó la negativa.

El proyecto de Montenegro fue presentado apenas horas después de que entren en rigor los cambios anunciados anoche por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que fueron después justificados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pero cuando ya estaba claro que Provincia no adheriría, tal como adelantó DIB.

En los fundamentos de su iniciativa, el senador marplatense califica de “ actualización tan necesaria como postergada ” la nueva reglamentación de la VTV, que activa el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos para que los que talleres privados que sean habilitados se pueden sumar a prestar el servicio.

Montenegro apunta un argumento en línea con la mirada desreguladora del gobierno: el cambio permitiría “a numerosos prestadores privados la posibilidad de brindar el servicio de Verificación Técnica Vehicular, otorgando a los usuarios una mayor diversidad de prestadores, favoreciendo la libre elección de la alternativa que resulte más conveniente para estos”.

La negativa de Marinucci

Pero la Provincia piensa otra cosa, como quedó en claro en un comunicado que difundió Marinucci casi en paralelo con la presentación del proyecto. “Escuchamos y vemos en redes sociales hablar del fin de un supuesto monopolio, pero poco se dice sobre cómo se va a garantizar que los controles sigan siendo rigurosos y confiables”, sostuvo el funcionario bonaerense.

“La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos”, afirmó Marinucci.

En paralelo, Marinucci indicó que, a través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) que lleva adelante las investigaciones correspondientes, ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.

Fuente: Agencia DIB.