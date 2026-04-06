La Provincia reglamentó el fondo para municipios del Presupuesto 2026

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , reglamentó este lunes el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), destinado a regularizar atrasos de Tesorería y financiar proyectos sociales, ambientales y de infraestructura en los 135 municipios bonaerenses .

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El decreto 358/26 publicado en el Boletín Oficial establece cómo se integrarán, distribuirán y ejecutarán los recursos del fondo destinado a asistir financieramente a los municipios bonaerenses , tanto para atender desequilibrios de tesorería como para impulsar proyectos sociales, ambientales y de inversión.

El fondo se integrará con el 8% de los recursos obtenidos por el endeudamiento autorizado y tendrá una garantía mínima de $250.000 millones provenientes de Rentas Generales , a transferirse en cinco tramos entre abril de 2026 y junio de 2027 . El 70% se distribuirá según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante financiará programas provinciales ejecutados por los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos , Transporte y el Instituto Cultural .

En ese sentido, el decreto y creó los tres programas que van a inyectar recursos en los distritos. Uno es el Programa de Transporte y Acceso Territorial, el otro es el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal y el tercero es el Programa Cultura y Territorio del Instituto Cultural.

Ahora, los intendentes deberán firmar las notas de adhesión formal para que la Provincia empiece a transferir los recursos no reintegrables. El Gobierno bonaerense estableció que para que se cumpla con el cronograma los jefes comunales tienen que presentar la nota antes del 10 de abril, es decir que tienen tiempo hasta el viernes de esta semana.

“Una vez suscripto el convenio mencionado podrá efectivizarse la transferencia de la primera cuota“, establece la reglamentación. Ese primer pago, de acuerdo a la norma, debería pagarse el 30 de abril, pese a que el propio Kicillof días atrás encendió las alarmas ante jefes comunales por el recorte de dinero que viene llevando adelante Nación.

Fuente: Agencia DIB