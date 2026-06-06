sábado 06 de junio de 2026
6 de junio de 2026 - 10:29

Ezeiza: internaron de urgencia a Lázaro Báez por un cuadro de pulmonía

El empresario,que cumple una condena de 15 años en el penal de Ezeiza, tuvo que ser trasladado a un hospital cercano. Lázaro Báez (75) también padece diabetes, hipertensión y una afección intestinal crónica.

Por Agencia DIB
Lázaro Báez (75) está cumpliendo una condena de 15 años de prisión.

Lázaro Báez (75) está cumpliendo una condena de 15 años de prisión.

NA

Lázaro Báez, quien está condenado por las causas conocidas como ''Ruta del Dinero K " y "Vialidad " en el Penal de Ezeiza, fue internado de urgencia este viernes por la noche, en medio de un cuadro de pulmonía, según confirmaron las autoridades penitenciarias.

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Báez, de 75 años, está alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, aunque en los últimos meses sus abogados solicitaron en varias ocasiones el beneficio de la prisión domiciliaria, debido a las complicaciones en su estado de salud, informó NA.

Lázaro Báez, ¿un paciente de riesgo?

Según sus abogados, el empresario santacruceño -que cumple una condena de 15 años. entre otros, por el delito de lavado de dinero- padece diabetes, hipertensión arterial, bronquitis y una afección intestinal que le habría causado hemorragias digestivas. Estas afecciones se agravaron durante su detención en Ezeiza, donde fue derivado tras estar preso en Río Gallegos, y requieren controles médicos permanentes.

Por el momento, Báez está internado en el Hospital Alberto Eurnekian de la localidad de Ezeiza, pero según sus allegados el cuadro se habría agravado en los últimos días.

Báez era uno de los más estrechos colaboradores del expresidente Néstor Kirchner, y se convirtió en el principal operador de la obra pública en esa provincia, a través de la cual habría amasado una cuantiosa fortuna, que le permitió expandirse al rubro inmobiliario.

Fuente: Agencia DIB

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