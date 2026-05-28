jueves 28 de mayo de 2026
28 de mayo de 2026 - 11:25

Juegos Bonaerenses 2026: récord con más de 504 mil inscriptos de toda la provincia

Con participantes de los 135 municipios, los Juegos Bonaerenses 2026 superaron en más de 25 mil inscriptos el récord de 480 mil, logrado el año anterior.

Por Agencia DIB
Como ya es habitual, los Juegos Bonaerenses se cerrarán en octubre en Mar del Plata.&nbsp;

Como ya es habitual, los Juegos Bonaerenses se cerrarán en octubre en Mar del Plata. 

Subsecretaría de Deportes bonaerense

En su 35° edición consecutiva, los Juegos Bonaerenses vuelven a consolidarse como el mayor evento deportivo y cultural de la Argentina. En total, hubo más de 504 mil inscriptos de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, superando los 480 mil alcanzados en 2025.

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Este lunes 13 de octubre, el gobernador Axel Kicillof encabezará en Mar del Plata la ceremonia de apertura de la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses.

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Juegos Bonaerenses: desde 1992 en toda la provincia

Al respecto, el subsecretario de Deportes bonaerense, Cristian Cardozo, destacó el valor de sostener este tipo de políticas públicas. “Mientras el Gobierno nacional se retira de áreas fundamentales para el desarrollo deportivo, el gobernador Axel Kicillof y el ministro Andrés Larroque, continúan garantizando oportunidades de participación para miles de personas en todo el territorio provincial”, expresó.

Nacidos en 1992, los Juegos Bonaerenses son organizados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad -a cargo de Larroque- a través de la subsecretaría de Deportes y este año contarán con más de 100 disciplinas deportivas y culturales.

Tras el cierre de la inscripción, durante junio comenzará la etapa local en cada municipio, mientras que la tradicional final provincial será en octubre en Mar del Plata.

Nuevas disciplinas

En esta edición aparecen nuevas categorías juveniles en disciplinas como ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley. Además continuará la modalidad intergeneracional incorporada el año pasado, orientada a promover la participación conjunta entre distintas edades, así como también las competencias destinadas a personas trasplantadas, con pruebas de atletismo, natación y tenis de mesa.

Fuente: Agencia DIB

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