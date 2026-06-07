Marruecos y el peso de la confirmación

Existe una vibración distinta en el fútbol marroquí, una electricidad que no nace únicamente de la técnica ni del despliegue físico, sino de una capacidad mucho más compleja: la de transformar la herencia en destino. Pocas selecciones llegan al Mundial de 2026 cargadas con una tensión tan particular como Marruecos . Porque ya no se trata de la sorpresa romántica que maravilló al planeta en Qatar 2022; ahora debe convivir con algo mucho más pesado y difícil de administrar: la expectativa.

Aquel cuarto puesto en suelo qatarí modificó para siempre la percepción del fútbol africano dentro de la élite internacional. Marruecos dejó de ser una Selección incómoda para convertirse en una potencia emergente, capaz de discutir jerarquías históricas y derribar estructuras que parecían inalterables. El problema de las proezas es que rara vez quedan confinadas al asombro inicial: tarde o temprano se convierten en obligación.

Por eso, la Copa del Mundo representa algo más profundo que una nueva participación internacional: será el examen definitivo para determinar si lo ocurrido en 2022 fue un momento irrepetible de inspiración colectiva o el nacimiento genuino de una nueva potencia futbolística. Y allí reside la verdadera dimensión del desafío marroquí: sobrevivir a su propia leyenda.

Bajo la dirección técnica de Mohamed Ouahbi, los Leones del Atlas intentan construir una nueva versión de sí mismos sin renunciar a aquello que los hizo diferentes. Marruecos ya no vive aferrado al recuerdo de sus gestas recientes, sino en el de una ambición que dejó de ser promesa para convertirse en exigencia. El equipo se presenta en Norteamérica como una estructura que busca romper con su propia historia para escribir una gramática distinta.

La identidad de esta Selección refleja, además, una complejidad cultural singular dentro del fútbol contemporáneo: es un combinado de raíz profundamente africana, aunque moldeado por la experiencia cosmopolita de futbolistas criados o desarrollados en Europa. Veintidós jugadores militan en las principales ligas del continente europeo y esa dualidad se manifiesta en cada rincón del equipo.

Achraf Hakimi, Yassine Bounou y Brahim Díaz ya no representan solamente nombres de jerarquía internacional: encarnan el símbolo de una generación que logró difuminar las fronteras entre el origen familiar y la pertenencia deportiva. Muchos pudieron vestir otras camisetas. Eligieron Marruecos no únicamente por una cuestión reglamentaria o sentimental, sino como un acto de reafirmación identitaria. Allí radica una de las mayores fortalezas emocionales del equipo.

Una identidad entre dos mundos

Sin embargo, toda reconstrucción exige costos. Marruecos resolvió asumirlos incluso a riesgo de sacrificar parte de la experiencia que lo llevó a tocar el cielo hace cuatro años. La ausencia de Youssef En-Nesyri -quinto máximo goleador histórico del Seleccionado- y de Sofiane Boufal no constituye apenas una modificación táctica: simboliza el cierre de un ciclo. Son decisiones que revelan la voluntad de evitar el inmovilismo sentimental que tantas veces condena a las selecciones exitosas.

En contrapartida, emerge una camada juvenil que busca precipitar el recambio generacional. Ayyoub Bouaddi, con apenas 18 años, aparece como uno de los rostros más seductores de la renovación, acompañado por promesas como Chemsdine Talbi, Bilal El Khannouss y Ayoube Amaimouni. El mensaje del cuerpo técnico es claro: Marruecos prefiere arriesgarse al vértigo de la juventud antes que quedar atrapado en la comodidad del recuerdo.

Ese proceso de transformación quedó atravesado por la controvertida conquista de la Copa África 2025 frente a Senegal. Aquella final, marcada por el abandono momentáneo del rival y el posterior fallo favorable de la Confederación Africana, terminó convirtiéndose en una cicatriz emocional para el plantel. El título otorgó prestigio, pero también instaló sospechas y discusiones que acompañarán, inevitablemente, a Marruecos durante el Mundial.

Y acaso allí aparezca otro rasgo interesante: su capacidad para convivir con el ruido. Los grandes seleccionados no se construyen únicamente desde la armonía; muchas veces terminan fortaleciéndose en medio de la polémica, la presión y la necesidad de justificarse permanentemente. Marruecos llega a Norteamérica sabiendo que ya no le bastará con emocionar: deberá convencer.

El desafío de sostenerse

El Grupo C funciona, en ese sentido, como una auténtica prueba de madurez. Compartir zona con Brasil, Escocia y Haití supone un recorrido cargado de contrastes futbolísticos y emocionales. Pero será el debut ante la Canarinha, el 13 de junio, el verdadero termómetro competitivo. Allí se medirá si la estructura marroquí posee el temple necesario para sostenerse entre las grandes potencias o si todavía depende del impulso emocional de las gestas pasadas.

Porque la elegancia de Hakimi, la seguridad de Bounou bajo los tres palos o la creatividad intermitente de Brahim Díaz no alcanzarán por sí solas. El problema de las selecciones modernas no reside únicamente en acumular talento, sino en construir una identidad colectiva capaz de resistir la adversidad cuando el brillo individual se apaga.

Y precisamente ahí se jugará el destino marroquí.

Marruecos hoy vive suspendido entre dos peligros igual de destructivos: la nostalgia y la ansiedad. La nostalgia de aquellos héroes que acariciaron el podio en Qatar; la ansiedad de una nación futbolística que ahora exige repetir lo irrepetible. El desafío consiste en evitar ambos extremos para construir algo más difícil y menos romántico: continuidad.

Más difícil que sorprender: permanecer

Porque el fútbol suele enamorarse de las irrupciones, pero la verdadera grandeza se mide en la capacidad de permanecer. Lo excepcional no es alcanzar una semifinal mundialista una vez: lo verdaderamente extraordinario es sostenerse en la élite cuando el efecto sorpresa desaparece y el resto del mundo comienza a estudiarte, esperarte y exigirte.

El Mundial de 2026 será, en definitiva, el veredicto definitivo sobre la resistencia de este proyecto. Ya no se le pedirá a Marruecos el milagro ni la épica improbable: se le exigirá confirmación. Y quizá esa sea la carga más pesada de todas.

En el Atlas, sin embargo, los leones parecen haber comprendido algo esencial: las leyendas no se forjan en el instante del impacto, sino en la capacidad de resistir cuando la fascinación inicial comienza a extinguirse.

Fuente: Agencia DIB